PIETRAPERTOSA – Il fervore anti-mistico dell’artista Cesare Maremonti si fa passione intimista in apparente contrasto con l’assoluta religiosità, estrema, del luogo che ospita la sua ultima mostra personale (27 luglio – 3 agosto), ovvero alcuni locali dell’abbagliante Convento di san Francesco d’Assisi a Pietrapertosa, riaperto al pubblico proprio il giorno della vernice di “Passaggi&Paesaggi”.

Maremonti, pittore e architetto, che già avevamo avuto modo di conoscere e apprezzare per esempio ultimamente alla Stazione di Miglionico con un’altra selezione dei suoi dipinti, ha denominato Passaggi&Paesaggi la serie di dipinti su tela realizzata tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020; allestendo una personale di “creazioni scaturite dall’urgenza, già manifestata nei primi lavori del 2019, di dare visibilità a immagini interiori. In questo caso, in particolare, – era aggiunto in sede di presentazione dell’evento – la serie nasce dalla necessità di recuperare un immaginario essenziale, impregnato di autenticità che affonda le radici nelle sue origini, da contrapporre a quello fantasmagorico e simulacrale della società mediatica”.

Ma mai come come oggi, sentiamo una rispettosa alla fine, anti-religiosità in questa materia comunque corposa fatta sperimentare e fattasi perfino sperimentazione su tela in Maremonti. Proprio, cioè, quando i quadri accolgono sguardi sempre più attenti a qualche millimetro ideale di distanza surreale con le opere religiose invece custodite, in una loro lunga storia di degenza in formula di devozione a momenti, all’interno d’uno dei luoghi sacri lucani dei cattolici e comunque anche uno dei beni monumentali (architettonici e di presenze artistiche) della società davvero più in generale.

Perché il contesto, vale. Insomma oltre al grande convento il discorso artistico di Cesare Maremonti, quasi come alla Stazione miglionichese in disuso per il suo funzionamento di nascita, un altro spazio reale ma di potenza surreale è casa: il paesino di Pieatrapertosa. Allora qui proprio, il discorso di Cesare Maremonti è tutt’altro che testimonianza in contrasto coi luoghi. Pieatrapertosa è sia borgo tutelato dall’uomo che porzione di geografica in parte anche calata nella misura dei tempi moderni. Alla stregua di milioni d’altri paesi, in alcuni più e alcuni meno, ci sono il vecchio e il nuovo, il moderno e l’antico.

Maremonti da anni, infatti, e con risultati sempre in progresso, è impegnato a fare della sua corposa materia movimento essenziale. Una definizione primaria. Lo si legge ancora nella ‘disposizione’ del colore. Nei tagli. Che assumono il compito d’essere, per l’appunto, rappresentazione ideale del concetto di fondo. Dove evidentemente il pittore materano continua a riflettere su quei cambiamenti dettati dalla fluttuante antropocentrismo calato nell’antropizzazione dei mondi fisici. In una concezione saggia del contrasto ultimo e manifesto, innanzitutto, fra natura e uomo.

Il ricorso all’esempio artistico di Maremonti è ragionamento potente e “multidisciplinare”, grazie alla professione d’anagrafe a favore dell’architettura. Che aggiunge una possibilità d’uscita quando, un poco similmente ai consigli di ricorrere alla potenzialità d’un particolare fungo – il matsutake – “per affrontare la fine della serena estate del progresso globale” giunti da Anna L. Tsing, il nostro sottolinea a parole che la crisi pandemica ha mostrato una natura più gaudiosa quando meno condizionata dagli esseri umani.