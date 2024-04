La NATO compie 75 anni, a quando la pensione?

La Nato nella giornata del 4 aprile festeggia il 75esimo anniversario della sua esistenza. L’Alleanza Atlantica fu, infatti, costituita da dodici Stati nel 1949 all’indomani della Seconda guerra mondiale in funzione antisovietica. Erano i paesi dell’Europa occidentale più due del Nord America: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti. Uno strumento del periodo della Guerra fredda, con il confronto tra due sistemi economici e sociali che pur alimentando una corsa agli armamenti senza precedenti nella storia, non sfociò mai in uno scontro diretto tra la NATO e il Patto di Varsavia (l’alleanza militare costituita da Mosca e dai suoi paesi satelliti nel giugno del 1955 in risposta alla NATO). Troppo fresca era la tragedia mondiale appena conclusa. Ebbene, come è noto, la Guerra fredda è terminata simbolicamente con la caduta del muro di Berlino, nel 1989, poi nell’aprile del 1991 con lo scioglimento del Patto di Varsavia, quindi a seguito dell’implosione dell’Urss nel dicembre dello stesso anno. Dunque la NATO a quel punto non aveva più ragione di esistere. Andava sciolta. Ed invece….. eccola ancora qua. E a settantacinque anni suonati non si ha nessuna intenzione di mandarla in pensione. Anzi. Trasformata profondamente rispetto agli obiettivi iniziali è diventata uno strumento non più di difesa comune da attacchi esterni al territorio delle nazioni alleate, ma di gendarme del mondo completamente inglobata nella dottrina imperialista degli USA. Infatti, dopo l’intervento contro la Serbia nel 1995, fu elaborato nel 1999 un nuovo Concetto strategico in cui si sanciva un primo profondo mutamento degli scopi dell’Alleanza apertamente individuate nelle cosiddette “operazioni non art. 5”: «operazioni di risposta alle crisi, qualche volta con breve preavviso, distanti dalle proprie basi di partenza, al di fuori del territorio degli alleati». In pratica uno strumento di guerra che dall’area euroatlantica allargava la propria operatività a tutto il mondo con le implicazioni che abbiamo visto in questi decenni con gli interventi in Libia, Afghanistan, Iraq. Contemporaneamente -non mantenendo fede a quanto promesso a Gorbaciov- come un riccio si è gonfiata, allargandosi a ben altri 14 paesi dell’Est Europa (Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Albania, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord) tra il 1999 e il 2020, suscitando un ovvio allarme a Mosca (cosa avrebbero fatto gli USA se fosse accaduto alle porte di casa propria?). Non contenti di ciò, una nuova sterzata imperialista della NATO avviene con il Concetto Strategico del 2020 che tratta di difesa e deterrenza (prima si parlava di “difesa collettiva”), di prevenzione e gestione delle crisi (prima solo “gestione delle crisi”, anche fuori area euroatlantica) e di sicurezza cooperativa. Esso passa dalla gestione delle crisi (se ne parlava in quello del 2010) alla “difesa e deterrenza”. Il seguito è cronaca. Nel 2022, con l’intervento russo in Ucraina (dove c’era una guerra civile già dal 2014 tra le repubbliche separatiste del Donbass e il governo centrale di Kiev), la NATO è andata ancora oltre. Assumendo il peso del sostegno militare ed economico di un Stato non facente parte dell’alleanza. Per cui non c’era nessun obbligo, se non la convenienza degli USA a dare un taglio netto tra Russia ed Europa. Una Russia con cui fino a pochi mesi prima tutti i governanti europei andavano d’amore e d’accordo. Altro che i putiniani di oggi accusati di essere tali perchè vogliono la pace. L’invasione russa, ha a sua volta provocato un ulteriore allargamento della NATO, a cui hanno aderito paesi tradizionalmente neutrali come Svezia e Norvegia, timorosi a loro volta delle azioni di Mosca. Ed ecco che figlio di tutto ciò arriva l’ultimo documento strategico del 2022 che evidenzia quella russa come “la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli Alleati e alla pace e alla stabilità nell’area euro-atlantica”, con l’aggiunta della Cina dichiarata come una “sfida sistemica” alla sicurezza euro-atlantica. Creato il nemico, fatto l’imbroglio. Non si parla più di pace. Si parla solo di guerra e più armamenti. Ma nonostante queste nuove adesioni, la NATO sta davvero così bene in salute? E soprattutto serve alla pace nel mondo? Serve ad una Europa ora completamente appiattita al volere USA? USA che dopo le prossime elezioni presidenziali potrebbero voler scaricare l’impegno finanziario dell’alleanza. Ed ecco allora che dopo aver speso 100 miliardi in questi due anni di sostegno all’Ucraina, si parla di un nuovo fondo di ulteriori 100 miliardi per i prossimi anni. Con una stima per l’Italia di un onere di 1,4 miliardi annui, a fronte dei 350 stanziati ora annualmente. Tutto questo agitando lo spettro di una invasione Russa che non sta ne in cielo e ne in terra. E nel mentre noi paghiamo il conto salato che i nostri governanti decidono in nostro nome e sulle nostre teste, su una questione così esiziale. Assumendo decisioni che ci condannano ad un futuro di guerra, senza che nessuno faccia nulla per aprire vie, tavoli, discussioni per mantenere la pace. Aprendo alla folle decisione di creare un apparato con un raggio d’azione sul globo intero. E’ follia allo stato puro. Mentre sarebbe necessario lavorare ad una pace duratura che, non c’è bisogno di essere strateghi per capire come sia raggiungibile solo se si crea una condizione di sicurezza condivisa tra i principali attori mondiali. Ed invece, si mantiene in esistenza questa vecchia di 75 anni anche se si crede potentissima, manifesta timori e paure rispetto ad un mondo che cambia e che rifiuta di essere controllato secondo le sue priorità ed interessi. Per altro nemmeno così coincidenti tra le due sponde dell’Atlantico. Anzi. Europeismo ed atlantismo sono agli antipodi. Cambiare i paradigmi come si vede sarebbe urgente. A ciò potranno sicuramente servire le prossime elezioni europee in cui sarà dirimente che i cittadini votino per chi parla di pace. Già da ora. Non solo in campagna elettorale.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.