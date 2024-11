La Musa plebea di Filazzola si presenta a Potenza

L’appuntamento è per lunedì 18 novembre, alle 17.00, presso il Polo Bibliotecario dove il pittore e scrittore Nicola Filazzola presenterà il libro” Musa Plebea, Fuga dagli estetismi e una breve intervista a Tonino Guerra” edizioni Albastros. Beatrice Volpe, Valter de Stradis, Rocco Stella e Gianpiero Perri, , approfondiranno i tanti temi trattati nell’ opera. “Il libro -riporta una nota che abbiamo utilizzato in passato- tiene insieme diverse forme estetiche con una forte coerenza interna. Poesie, disegni e scritti, composti nel tempo, ruotano attorno al rapporto tra natura e cultura alla base di ogni civiltà su cui l’autore insiste per cercare un’altra modernizzazione possibile. Filazzola è un artista militante e la sua opera si configura come un’arte anti-ideologica e contro il potere, un’arte, cioè, delle classi subalterne che mette al centro queste ultime”



BREVI CENNI BIOGRAFICI

NICOLA FILAZZOLA, nato a Ferrandina, vive e lavora a Matera con studio negli antichi rioni Sassi della città. Agli inizi degli anni ‘70 incrocia l’attività artistica con la passione politica e l’impegno civile. Da allora, molteplici intellettuali hanno scritto e parlato di lui. Ha tenuto mostre personali nelle maggiori città italiane ed estere.