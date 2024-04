La Mostra di Pietro: Ritratti post… per entrare nel mito

‘’ Mettetevi in posa, lasciatevi fotografare…’’ e dopo la postproduzione il volto amico o di una persona sconosciuta entra nella dimensione del mito, in quell’Olimpo della immagine elaborata che Pietro Gurrado ha raccolto in una mostra di scatti sul tema “Il ritratto e il mito’’ e in tre pubblicazioni , per la collana Okkio del mito, edita da Centrostampa, dedicate a Efesto, Hermes e ai Satiri. Un filo conduttore di figure legate a fuoco, tempo, natura e leggenda, che invitano a interrogarsi sulla storia dei personaggi ritratti. E Gurrado, che in quasi tre anni è passato per centri come San Mauro Forte, Tricarico, Pisticci, Maschito, fra feste e sagre, ne ha ‘’immortalati’’ tanti (proprio come vuole la mitologia) e anche a Matera, di passaggio davanti allo studio di via Duomo. Italiani e stranieri…finiti nella paziente elaborazione della postproduzione. Volti noti e altri meno noti. Uno su tutti ci ha colpiti. Ed è quel Gianni Dell’Acqua, in una foto d’altri tempi, quasi ottocentesca che ricorda ritratti e autoritratti di artisti che hanno immortalato la natura diventandone un simbolo: Manet, Van Gogh, Sironi, Pelizza da Volpedo? Fate voi: l’Olimpo degli artisti va oltre il mito. Arte? Ma anche storia se si passano in rassegna i protagonisti del Carnevale di Tricarico o dei Campanacci di San Mauro Forte, tra volti di nobili, massari e briganti ‘’eroi’’ della guerra contadina contro gli invasori piemontesi di uno Stato Unitario, che saccheggiò il Sud durante una guerra di repressione e deportazione. Volti fieri, che esaltano la loro identità, tra riflessioni e bellezze come i volti di ‘’nobildonne’’ ingioiellate della corte pisticcese…E potremmo continuare con i volti profondi di ignoti o dallo sguardo penetrante come quelli di Fabrizio o Antonio, volti noti della comunità materana, tra cultura d’impresa e fotografica, Peppino e Francesco simboli della grafica o della musica, giovani volti di musicisti del conservatorio ‘’E.R Duni’’ dal volto beethoveniano, visi irridenti, volti e sguardi sognanti o con tutti gli aggettivi che spontaneità e post produzione consentono.



‘’ La postproduzione -dice Pietro- è fondamentale nel mio lavoro, che nasce insieme alla fotografia.E dagli scatti e con questa tecnica vi è il tentativo di mitizzare le figure che mi colpiscono’’ Un lavoro cominciato tempo fa durante una fase di riflessione a Irsina, fotografando tutto quello che la natura rappresenta, muove , fino a coglierne anima, sensazioni e mito come è accaduto in una mostra in continua evoluzione. Gurrado pensa a un altro filone, magari dedicato a Dioniso, dio greco dell’ebrezza, del delirio mistico, del vino con i riti che lo hanno accompagnato nell’antica Roma, con il nome di Bacco. E un brindisi con un bicchiere di quello buono ci sta per altri scatti d’autore, come quello a metà del volto di Pietro, che campeggia sulla locandina con lo sguardo sicuro dei maestri vignaioli.