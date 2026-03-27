La montese Vincenza Castria nel dizionario delle donne della Treccani

Un giusto riconoscimento a una donna, bracciante, simbolo della lotta per le terre negli anni Cinquanta, con l’inserimento nel Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia,pubblicato dall’Istituto dell’enciclopedia italiana ”Treccani, in occasione della presentazione avvenuta l’8 marzo scorso. La voce dedicata a Vincenza Castria ha un titolo identitario ” Vincenza Castria:una bracciante testimone della lotta”. A curarla il professor Michele Fasanella. E quel ricordo, consegnato alla storia di una pubblicazione di rilievo nel panorama culturale italiano, è opportuno che vada ricordato con altre, con altri, il 25 aprile giornata della Liberazione contro fascismo e nazismo e il 2 giugno Festa della Repubblica. Due date legate, per le quali anche Vincenza Castria combattè per la libertà e i diritti al lavoro, alla terra, nel suo caso. Noi donne.org, come ci segnala Francesco Candido,figlio della ‘testimone di lotta’ ha riportato la notizia del riconoscimento a Vincenza Castria.

