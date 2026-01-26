La memoria smarrita…nel mentre si precipita verso lo stesso orrore.

Oggi, 27 gennaio, si celebra il “Giorno della Memoria“, istituito in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000, per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno in cui l’esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendone e rivelandone al mondo l’orrore. Viene celebrato per non dimenticare la Shoah, lo sterminio da parte dei nazi fascisti del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani deportati nei campi di concentramento, la prigionia, la morte. Ma anche i tanti che, pur con convinzioni diverse, si sono opposti a quell’inumano progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita ne hanno salvate tante altre di perseguitati da quella follia. Perchè? Ma per evitare che tutto quell’orrore possa ripetersi! E come sta andando? Male. Anzi, malissimo. In questi ultimi tempi sembra che quella amara lezione all’umanità non sia servita a nulla. La memoria sembra essere sempre più labile, smarrita, e quel mai più, che pur è stato un monito a lungo efficace, ora vacilla sotto i nostri occhi quotidianamente. Tutto diventa oramai ripetibile, senza particolari sommovimenti. Un genocidio in diretta TV (per quello nazifascista c’era l’attenuante che nessuno sapeva), partiti che pur apertamente eredi del nazifascismo raccolgono consensi, alcuni sono addirittura nelle stanze dei governi. La Russia che ha dato il tributo di sangue maggiore per la sconfitta nazista e il cui esercito, come ricordavamo prima, è quello che ha aperto i cancelli di Auschwitz, ora è considerata la nemica numero uno dell’Europa, mentre la Germania sta per tornare ad avere -con il consenso di tutti- l’esercito più potente del continente. Ma non avete la sensazione che qualcosa non sia andata nel verso giusto e che qualcuno abbia remato in direzione ostinata e contraria a quella che avevamo imboccato dopo quel 1945? E che ci stia spingendo ad una corsa al riarmo il cui esito finale non può che essere una tragedia simile o peggiore di quella che oggi siamo chiamati a ricordare? Purtroppo anche chi è a capo del nostro governo ha dichiarato di pensare che “Se vuoi la pace, prepara la guerra”, una locuzione latina che la storia ha ampiamente dimostrato essere falsa. Perché è persino banale che se prepari la guerra è quella che avrai. Che se accumuli armi, prima o poi le dovrai usare. E che se ti armi fino ai denti annunciando che farai la guerra a qualcuno, quel qualcuno è altamente probabile che la faccia prima lui a te, senza darti il tempo di essere più forte di lui. E’ la storia a ricordarcelo, oltre che la logica. Eppure, governanti palesemente ignoranti e senza alcuna pretesa di essere statisti, stanno provando a riportare indietro le lancette della storia. Condannando i propri popoli a ripetere gli errori e a subirne gli orrori. Popoli attoniti e sempre più rassegnati all’esito fatale. Eppure c’è un solo modo per fermarli. Recuperare la memoria. Prendere atto del disvelamento della ipocrisia della propaganda tesa a convincerci della necessità di armarci fino ai denti, della doppia morale, dei doppi standard sin qui propinataci. E allora convinciamoci definitivamente noi e convinciamo i nostri governanti che “se vuoi la pace prepara la pace“. Un concetto verso cui si è orientata da tempo la dottrina sociale di Papi e della Chiesa , ma a cui già guardava Enrico Berlinguer. E facendo tesoro dell’ammonimento di Gino Strada: “Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia degli uomini, sarà la guerra a buttare gli uomini fuori dalla storia”, prima che sia troppo tardi. Perchè se la memoria non serve a questo, a che serve coltivarla? A che servono i sermoni retorici di queste ore fatte da chi predica bene e razzola male? E allora, ficchiamocele bene in testa queste immagini -che potete riguardare qui sotto e portate alla luce quel 27 gennaio 1945. Impegniamoci per davvero a tener fede a quel MAI PIU’! Ma per davvero.

