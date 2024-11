La memoria di una famiglia, i Rotunno, e due progetti…chissà

Che la presentazione di un libro come ” Ricorda sempre di chi sei figlio. Storia di una famiglia lucana tra ‘800 e ‘900” (Calice Editore) scritto da Elena Baldassarre destasse attenzione e curiosità era naturale, a giudicare dal ‘tutto esaurito’ in ogni ordine di posti nella sala consiliare della Provincia di Matera. E del resto è stato un lavoro che ha richiesto pazienza e passione, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione https://giornalemio.it/cultura/ricorda-sempre-di-chi-sei-figlio-e-conserverai-la-memoria-di-famiglia/ e che meriterebbe un seguito, per i tanti spunti di riflessione che l’avvocato Emilio Nicola Buccico e Palmarosa Fuccella hanno offerto all’autrice e all’uditorio. Una famiglia con due secoli di storie e di protagonisti, uomini e donne, che sono stati in ”trincea” nelle professioni, in politica, nell’imprenditoria e nella vita e scritto tante pagine nella storia della Basilicata. Storia che non può esaurirsi con il volume presentato, visto che ci sono generazioni dell’età dell’autrice e di altre più giovani che abbiamo visto in una recente foto in bianco e nero https://giornalemio.it/cultura/rimpatriata-con-le-rotunniadi-gia-disputate-a-tavola/ Un seguito? ” Mah…” ha risposto Elena mentre firmava le copie del libro. Un commento sospeso, da valutare a mente fresca. Magari dopo un tour, immaginiamo, che dovrebbe portarla nei luoghi dove i Rotunno hanno messo radici e lasciato ricordi : da Potenza a Milano, da Roma a Torino per esempio.



Ma c’è un altro progetto allettante, tutto al femminile, proposto dalla dinamica Palmarosa Fuccella . E’ quello sulle ostriche o levatrici,le ”mammare” come si dice in dialetto. Spesso venute da fuori regione, come la madre del medico chirurgo Luccioni di Potenza, che cominciò l’attività da Monticchio Bagni…Un mondo da scoprire, legato ai tempi di quando si partoriva in casa, da scrivere a quattro mani toccando tutti e 131 comuni della Basilicata. Auguri e buon lavoro, attendiamo la data del parto…