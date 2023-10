La ”medicina” delle olive? Una tradizione… dell’Emporio Morelli

Di questi tempi , dalla Monarchia alla Repubblica di ieri e di oggi, all’Emporio Morelli di Matera- negozio storico, di generazione in generazione in via delle Beccherie- è prassi rivolgersi per “curare” le olive. Ed Emanuele, che ha ereditato, dietro al bancone, saperi e tecniche, consiglia e prepara il giusto dosaggio di ”soda caustica” per le olive ”alla calce”: 25 grammi per ogni 1 kg di olive, acqua fino a colmare il recipiente (circa 1,5-2 litri) in base alla dimensione delle olive oltre a tanta pazienza di aspettare, che i colori dell’acqua e la consistenza delle olive siano quelli giuste. Operazione da fare con acqua fredda,naturalmente. Ce lo racconta Emanuele con la sapienza e la pazienza di un farmacista. Anzi di uno speziale che accoglie con un sorriso di compassione, misto a incoraggiamento, quanti hanno preferito il ”fai da te” o, peggio, hanno seguito i video dimostrativi ( tutorial,per i patiti degli anglicismi a tutti i costi) senza ottenere i risultati sperati. ” Prima di tutto – dice Emanuele- nessuna fretta. Basta seguire l’evoluzione della natura della reazione chimica della soda in acqua, notarne il mutamento del colore che tende al rossastro, la consistenza della polpa, far spurgare le olive, per passare poi alla ‘conza’ con sale, foglie di mortella o di alloro, semi di finocchio. E poi attendere…il risultato”. Una attesa di qualche settimana. Ma ne vale la pena… Olive in boccaccio di vetro o di porcellana, come si usava un tempo, e pronte da servire in tavola. Parola di Emanuele il ”farmacista” …delle olive di via delle Beccherie. E un tempo le olive ”conzate” accompagnavano, con un bicchiere di vino rosso gli arrosti, consumati nei ciddari (le cantine) dei rioni Sassi.