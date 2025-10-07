La Matera del territorio nell’archivio ritrovato di Fontana, Genovese e dell’Ater

Due nomi importanti della storia della fotografia moderna,a colori in prevalenza il primo e in bianco e nero il secondo, come Franco Fontana e Rosario Genovese, e l’archivio storio dell’Ater di Matera che per tanti è noto con il vecchio toponimo de ”L’Istituto” Istituto autonomo case popolari (Iacp) per una mostra ricca di spunti e suggestioni ”L’archivio ritrovato”, che sarà inaugurata il 9 ottobre, alle 18.30, presso l’Archivio di Stato di Matera. Sarà Antonello Di Gennaro,che ha curato la mostra,e particolarmente attivo con il MIP – Matera International , a far da guida nel percorso di immagini su ambiente, comunità e storia del territorio

Il COMUNICATO STAMPA

Vi segnaliamo un importante evento culturale che si terrà a Matera giovedì 9 ottobre 2025, presso l’Archivio di Stato (via T. Stigliani 25), nell’ambito della rassegna internazionale Matera, l’Arte che Unisce 2.0 e della XI edizione nazionale di Archivi Aperti, ospitata per la prima volta in Basilicata.



ARCHIVI RITROVATI

Franco Fontana, Rosario Genovese, Archivio Storico A.T.E.R. Matera

A cura di Antonello Di Gennaro

Una mostra che valorizza il patrimonio fotografico e documentario del territorio, attraverso opere e materiali inediti di grande rilievo culturale:

Un raro poster book di Franco Fontana con testo critico di Giuliana Scimè

Immagini storiche dall’archivio privato di Rosario Genovese, che raccontano la Matera del passato

Stampe da lastre in vetro provenienti dall’archivio storico A.T.E.R. Matera, testimonianze del lavoro e dell’edilizia popolare lucana



Inaugurazione:

📍 Matera, Archivio di Stato

🗓 Giovedì 9 ottobre 2025

🕕 Ore 18:30

📰 Ore 18:00: anteprima stampa con visita guidata e presentazione

L’iniziativa è realizzata da MIP – Matera International Photography, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Matera, e gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata, del Comune di Matera, della Provincia di Matera, oltre a numerosi enti culturali e istituzionali.

