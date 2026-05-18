La Matera che è che potrebbe essere? Mariavaleria Mininni ha idee e progetti

E la docente dell’Università di Basilicata, che nel 2025 ha scritto un libro tematico sul tema ” Matera 2025. Idee e progetti per una città contemporanea (Libria, 2025)” offre l’opportunità di riaprire quelle pagine per contribuire a tracciare un disegno di città, che deve guardare al futuro, con concretezza, obiettività e, perché no?, anche fantasia. Se non si sogna si resta ancora al sofà o divano, visto che la Città dei Sassi, tra i tanti, è stata anche capitale del distretto del mobile imbottito e, prima ancora, della civiltà contadina, passando per i titoli di città della pace e dei diritti umani, europea della cultura 2019 e in corso mediterranea della cultura e del dialogo. E allora, l’incontro di mercoledì 20 a Palazzo Viceconte, l’ultimo della serie dei ”Mercoledì letterari” apre a quello che si potrebbe fare per colmare carenza di funzioni e servizi, recupero di immobili che rischiano di andare in malore se non si hanno idee sul come utilizzarli o gestire, o con opere da realizzare ex novo. E qui ritorna il tema di città laboratorio che abbiamo sentito risuonare e ripetere durante la settimana olivettiana al borgo La Martella, organizzata dalle Associazioni Adriano Olivetti e degli Amici del Borgo. Una città contemporanea, che ha radici nel passato, ma che deve guardare al futuro

ma senza strafare con la ridondante intelligenza artificiale, la alienante dimensione social di ”second life” o dell’occulto mondo cyber…



COMUNICATO STAMPA

Settimo ed ultimo appuntamento dei “Mercoledì Letterari a Palazzo

Viceconte”. Mercoledì 20 maggio, ore 18.00, incontro con Mariavaleria

Mininni, autrice del volume Matera 2025. Idee e progetti per una città

contemporanea (Libria, 2025).—————————————————————————————————

Mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 18.00, a Matera, nella Sala dei

Tarocchi di Palazzo Viceconte (via San Potito 7), e in programma il settimo

ed ultimo appuntamento dei “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte”, la

nuova rassegna culturale che introduce in citta un format originale e mai

realizzato prima, fondato sul dialogo diretto tra autori, giornalisti e docenti

universitari, con l’obiettivo di offrire al pubblico momenti di

approfondimento e confronto sulla produzione letteraria contemporanea.

Protagonista della serata Mariavaleria Mininni, che presentera il volume,

fresco di stampa, Matera 2025. Idee e progetti per una città

contemporanea (Libria, 2025). A dialogare con l’autrice, il giornalista

professionista Pasquale Doria e l’antropologa dell’UNIBAS Sandra

Ferracuti.

L’autrice e professore associato di Urbanistica presso il dipartimento di

Culture europee e del Mediterraneo dell’Universita della Basilicata, dove

insegna Urbanistica e Paesaggio.



Il volume ha lo scopo di liberare la citta di Matera dalla tirannia della sua

storia, provando a pensarla oggi, dentro un progetto di citta contemporanea,

andando oltre le logiche della pianificazione e i suoi tempi troppo lunghi e

inadeguati per accompagnare i processi di trasformazione in un tempo ormai

diventato troppo incerto, sincopato che ci scoraggia ad avanzare previsioni a

medio e lungo termine spingendoci invece a lavorare sulla contingenza del

presente, unica realta della quale abbiamo una qualche certezza, seppure

imperfetta. Non una rinuncia al piano ma una sua completa riconfigurazione.

La rassegna, promossa dall’Associazione Culturale Matera Poesia 1995, e

curata da Maria Antonella D’Agostino e Michele Saponaro, si svolge con il

patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Matera e

dell’Università degli Studi della Basilicata e si avvale della collaborazione

di Palazzo Viceconte e del Lions Club Matera Host, con la partecipazione

delle librerie di Matera: Dell’Arco, Di Giulio, Giannatelli, Mondadori.

Il successo di partecipazione e l’interesse suscitato dagli incontri confermano

il valore culturale della rassegna, destinata a consolidarsi come

appuntamento stabile nel panorama culturale materano.

Nel corso della presentazione del catalogo, il pubblico avra modo di

immergersi nell’universo visionario dei Tarocchi di Pino Settanni: una

preziosa selezione di dieci opere fotografiche di grande formato, stampate su

vetro, che restituiscono tutta la potenza simbolica e suggestiva

dell’immaginario arcano.

Il percorso espositivo comprende due Arcani Maggiori – Il Matto e La Morte – oltre alle figure dei Re e delle Regine dei quattro semi (Denari, Coppe,

Spade e Bastoni), in una raffinata sintesi tra ricerca estetica, linguaggio

simbolico e intensita narrativa visiva. Proprio in ragione della presenza di

questa esposizione, la sala di Palazzo Viceconte che ospita la rassegna

letteraria e stata significativamente intitolata “Sala dei Tarocchi”.

Siete invitati a partecipare: ingresso libero!

Informazioni / contatti: mobile +39 338 819 6347

materapoesia@gmail.com—————————————–

Ufficio stampa

mobile +39 338 883 1053

michele.saponaro52@gmail.com

Matera, 18 maggio 2026