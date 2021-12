Versi di fine anno, quelli di Gabriele De Masi, con tutte le incertezze di un’altra stagione di pandemia, contrassegnata da varianti di virus a corona covid 19 che bloccano il barometro della vita sulle cose che continuano a non andare. E che potrebbero andar meglio se ci fossero più responsabilità, trasparenza e fiducia , senza dimenticare i conti di una doppia crisi sanitaria ed economica destinata a incrociarsi nei mesi e, chissà, negli anni a venire. E allora tornare bambini all’Epifania? Certo ,basta recuperare quel ‘’carpe diem’’ oraziano calato nella Natività e nell’arrivo dei Magi per farsi un dono legato alla tradizione. Presepe e non l’albero e nemmeno Babbo Natale, emblemi di una commercializzazione e globalizzazione diffusi, accresciuti (coincidenze?) con il commercio elettronico, la moneta virtuale da speculazione pandemica. Versi per voltare pagina? Nella calza una boccata d’aria fresca per liberarci dalle scorie del carbone…Passaparola, Armando.

I versi di fine anno di Gabriele De Masi

di Armando Lostaglio

Sono versi che odorano di “passi” montaliani, dedicati a questo anno che vola sulle note oblique della incertezza, causate soprattutto da una fastidiosa e talvolta definitiva pandemia. Una ingerenza che si insinua nelle già travagliate vicende umane, che scuote i passi di vita quotidiana, che mette a repentaglio la nostra stessa confidenza con il mondo che ci circonda, affetti compresi. Il poeta Gabriele De Masi coinvolge con un lento muoversi nei passi infantili, cauti al volere di un mondo che travalica il nostro stesso vivere di episodi e di contingenze. Ecco cosa ci resta per il poeta …ma le scommesse non danno incasso / ai giorni nostri, incerti, sperare / e non sapere cosa serbi il calendario, / un arrivederci, una stretta di mano….

Quello che appare intorno a noi, che pur ci muoviamo circospetti, odora di fantasia che si nutre di una parola antica come la Bibbia, ossia la speranza. Ci nutriamo di parole, ma senza di esse non avremmo valore.

Anni

Aspetto dal tempo una complicità,

per come sono stato, per come m’ha trattato,

essere meno lento col telefonino,

affrontar un po’ più lesto i gradini,

ma le scommesse non danno incasso

ai giorni nostri, incerti, sperare

e non sapere cosa serbi il calendario,

un arrivederci, una stretta di mano,

l’addio, un improvviso abbraccio,

pretesa magra a questi giorni bigi,

aggrovigliato filo d’attesa, entusiasmi,

cadute rovinose, riprese di rinati slanci.

Abbiamo respirato la cenere;

masticato, amaro, il carbone.

Per questa Epifania, soltanto, e Nuovo Anno,

tornar, magia, d’un tratto, tutti piccini,

giochi all’aria aperta e il sole a manto.

Gabriele De Masi

Colline d’Irpinia, Montefredane, adagiata sulle nuvole, inondata di sole.

Le braccia aperte di semplice bellezza e bontà dell’Italia del Sud…

dove finisce la piazza, inizia il cielo…