La Luna respira per il Moon day anche a Parma

L’appuntamento nella città dei Farnese e per essere ‘’città creativa’’ dell’Unesco dove anche sognare di fare il tour della Luna può diventare realtà. E l’occasione è offerta dalla presentazione del libro ‘’ La Luna respira’’ ( Rubettino editore) scritto dal professore Giovanni De Maria che il 3 ottobre incontrerà la comunità lucana, insieme al collega Emilio Salierno autore del libro e ‘’compagno di viaggio ‘’ nelle presentazioni, insieme a Donato A. Grasso, delegato del Rettore per le attività museali dell’Università parmense, e i rappresentanti del circolo lucano con la presidente Teresa Summa. Parma e la Luna e le tante suggestioni e spunti che la città offre per un racconto di viaggio, apprezzato da generazioni di diversa età.



COMUNICATO STAMPA

Parma è la prossima tappa del tour nazionale di presentazione del libro “La Luna respira”, scritto da Emilio Salierno.

L’appuntamento è per venerdì 3 ottobre, alle ore 18, nell’aula magna dell’Università, dove l’autore converserà con il professore Giovanni De Maria, a cui è dedicato il volume.

A promuovere l’iniziativa è il Circolo culturale lucano di Parma, l’Università di Parma, il Comune di Parma, la Regione Basilicata.

Con De Maria e Salierno ci saranno il professore Donato A. Grasso, delegato del Rettore per le attività museali dell’Università parmense, e i rappresentanti del circolo lucano con la presidente Teresa Summa.

Anche la presentazione in Emilia Romagna è stata inserita, dopo quella di Cortina d’Ampezzo, tra gli eventi dell’International Moon Day, l’organizzazione internazionale collegata alla Moon Village Association, che celebra nel 2025 lo sbarco sulla Luna del 1969.

“La conquista della Luna, e la scienza che l’ha resa possibile – fa sapere l’International Moon Day sul suo sito web – attraverso il viaggio nella storia straordinaria di Giovanni De Maria, lo scienziato italiano che per primo ha scoperto la presenza di ossigeno nelle rocce lunari”.

Il libro edito da Rubbettino ripercorre una vita dedicata alla ricerca, dalle Missioni Apollo agli scenari prossimi di insediamento sulla Luna.

La Giornata Internazionale della Luna, che è promossa anche dall’ONU, dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Unione Astrofili Italiani, celebra il fascino duraturo dell’umanità per la Luna, il nostro vicino celeste più prossimo e simbolo di scoperta. Dai miti antichi agli sbarchi dell’Apollo e alle future missioni lunari, la Luna ha sempre ispirato curiosità e ambizione.

Roma, 1 ottobre 2025

