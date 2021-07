Siamo rimasti come al 2 di luglio? Il detto della tradizione recita così e l’attesa si rinnova. Nel frattempo c’è una mostra da vedere. Covid, colori e memorie caravaggesche per una festa, il 2 luglio, in onore della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, che lascia una scia di luce profonda come la sua storia e come quella capacità di cogliere e di sentire, messa in luce dagli scatti Domenico Barile. E il fotografo materano Domenico Barile ha lavorato sodo, scegliendo tra i protagonisti della Festa i ”testimonial’ per uscire da un periodo di sofferenze, caratterizzato da tante luci tenui della stagione da confinamento domiciliare, imposta dall’epidemia da virus a corona. Sono i soggetti che potevano illuminare – tra fede e tradizione – il giorno più atteso dalla città.



E così dal mai domo e infaticabile Bruno Caiella presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, al generale dei Cavalieri Angelo Raffaele Tataranni, dal giovane artista del carro trionfale Eustachio Santochirico all’auriga Dino Chiefa . E poi, accanto al laborioso Niccolò Montemurro impegnato nella fabbrica del carro trionfale, altri protagonisti che vi invitiamo a scoprire per impegno e simpatia. Ne citiamo alcuni. Domenico Bruno nel ruolo di pastore, Massimo Papapietro presidente dell’associazione Pastori dell’anima, Marco Rubino e Domenico Natrella assalitori del carro trionfale, Nicola Gaudiano Cavaliere e porta vessillo, Tina Casarino cavaliera del 2000, Igilda Lapolla presidente dell’associazione musicale ” Nunzio Vincenzo Paolicelli”, Mariano Iacovone presidente dell’ Associazione ” Angeli del Carro”.

Una mostra che si snoda tra pannelli multicolori, testi come quelli di Peppino Appella,presi da ” La Festa della Bruna a Matera” un lavoro pubblicato nel 1978 dalle edizioni Meta che sintetizzano sin dal primo rigo cosa è l’evento più lungo dei materani.



” La festa della Bruna è dentro di noi – ha scritto Peppino Appella, che ha dato tanto alla promozione culturale della città dei Sassi- come le nozze, il carnevale, come il funerale, come la nostra infanzia. Basta, infatti, risalire al nostro recente passato per ritrovare immagini di processioni, di bande, di fuochi di artificio, di fiere che con occhi e cultura diversi ci appaiono come la storia del paese…” E poi la cultura dei segni grafici di Mauro Bubbico, che non vedevamo da tempo a Palazzo Lanfranchi, dai tempi di una celebre mostra su Pier Paolo Pasolini per la quale curò l’immagine di manifesti e di altre pubblicazioni. Una mostra di effetto con la luce dei protagonisti della festa,che vengono fuori da un fondo azzurro di speranza che l’anno prossimo il programma del 2 luglio sia rispettato e attuato per intero, dove lo avevano lasciato due anni fa…Sono di buon auspicio gli squilli di tromba risuonati durante l’inaugurazione della mostra, ospitata fino al 21 settembre, a Palazzo Lanfranchi una delle sedi del Museo nazionale e in continuità con un’altra mostra sul 2 luglio ospitata, anche questa fino a settembre, presso il Museo archeologico Domenico Ridola. A Domenico Barile e ai tanti fotografi che hanno a cuore la Festa l’appuntamento è al 2022, che racchiude ben tre ”2” quasi a caratterizzare una data e una luce attesa da tanti materani e da quanti non l’hanno ancora vista.



COME

AL 2 DI Luglio

18 RITRATTI

AL TEMPO DEL COVID

DOMENICO BARILE

27.07—21.09.2021 – PALAZZO LANFRANCHI MATERA

Anche quest’anno il 2 di luglio è passato senza festeggiamenti alla Madonna della Bruna, l’appuntamento più atteso dai materani. La pandemia ha inciso profondamente sulle nostre vite e abitudini ma, anche se le nuove regole ci impongono delle limitazioni e non abbiamo potuto vivere la festa patronale come da consuetudine,noi possiamo reinventarla riscrivendola nello spazio chiuso di un set fotografico.



La pratica fotografica mi ha insegnato che il set di scena da

fotografare una volta costruito offre prospettive e punti di vista

differenti. Seguendo con libertà una sceneggiatura che dispone i

figuranti secondo un copione ispirato ai vari momenti della festa,

come in un tableau vivant, ho animato i volti, i gesti e gli oggetti

nel tentativo di tradurre in immagini tangibili i solenni sentimenti

profondi di religiosità vera e commossa dei protagonisti.

Teatro, etnografia, folclore, spettacolo popolare religioso e di strada,

tante emozioni convergono sulla scena per riprodurre in una serie

di ritratti la gioiosa esperienza mancata. Ognuno fa sfoggio del

suo costume, evoca il selciato, e mette a nudo la sua anima, lascia

intravedere lo spirito di devozione che si rinnova in una ritrattistica

individuale e caratteriale. Muti posano con un oggetto utile a chiarire

la loro funzione all’interno del rituale festivo restituendo la varietà e

la complessità delle forme e delle apparenze in quel succedersi e

intrecciarsi irrefrenabile di natura e mito, realtà e fantasia, cronaca

quotidiana e storia universale.



Ricorderemo la festa che non c’è stata attraverso le posture e gli

occhi dei protagonisti, gli attori simbolo del grande set naturale

che è la città riscoperta nel giorno della Festa della Bruna nelle sue

componenti religiose e pagane. Ogni anno cittadini comuni devoti,

con la loro passione e il loro impegno, rinnovano una tradizione

vissuta per esprimere la propria identità.

Il progetto fotografico “Come al 2 di luglio” è costituito da 18 ritratti

realizzati in studio, in grande formato e stampati in fine-art. La galleria

è commentata dal video “A mogghie a mogghie all’ann c’ven”, meglio

faremo il prossimo anno, espressione tipica da recitare alla fine del

giorno più lungo dell’anno che per i materani simbolicamente chiude

il vecchio e riapre il nuovo. È un viaggio nell’archivio della memoria

di esperienze personali e collettive delle persone che hanno preso

parte al progetto dialogando con il linguaggio fotografico. Immersi

nel blu delle luci, in quella particolare aura che si è venuta a creare,

essi si raccontano, esternano il loro pensiero, evocano i ricordi,

descrivono il proprio stato d’animo e lanciano un messaggio positivo

per il futuro.

Il documentario offre una chiave di lettura interessante per il progetto,

per contestualizzare e cristallizzare il particolare momento storico

legato alla pandemia che stiamo vivendo.

Domenico Barile Fotografo