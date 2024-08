La “lista Matteotti”

A Montescaglioso si discusse a lungo e accanitamente su chi c’era e chi non c’era nella “lista Matteotti”. Varie amicizie furono messe a repentaglio e a qualcuno fu rifiutato il lavoro perché vi compariva. In compenso qualcun altro, dopo la caduta del fascismo, se ne vantò e posò per quello ad antifascista.

Tutto cominciò la sera del 19 agosto 1924 nella piazza affollata per i festeggiamenti a San Rocco, quando Vincenzo Parlati, studente ventitreenne, e Francesco Nobile, ingegnere venticinquenne, cominciarono a chiedere ad amici e conoscenti un contributo per onorare la memoria di Matteotti. La questione era quanto mai scottante poiché da appena tre giorni, dopo oltre due mesi dalla scomparsa (10 giugno) erano stati ritrovati i resti del deputato socialista e in appena mezzora 87 persone di varia età, condizione sociale e appartenenza politica, versarono più di 250 lire. Presto però arrivarono i questurini chiamati da Matera -e i locali carabinieri?- che sequestrarono la cifra e l’elenco dei sottoscrittori e denunziarono i due per aver promosso una colletta senza licenza.

Gli interessati sostennero che si trattava di una raccolta fra amici e un pretore coraggioso li assolse. Contro la sentenza produsse appello il servizievole procuratore del re, ma l’amnistia del 30 luglio 1925, concessa per cancellare i misfatti fascisti, tutt’altro che cessati dopo la cosiddetta marcia su Roma, dovette essere applicata anche nei confronti dei non fascisti.

Qualche giorno dopo commentando ironicamente l’episodio il settimanale La Basilicata, l’unica voce di dissenso ancora viva nella regione, scriverà:

«Ora Montescaglioso è salva e con Montescaglioso è salva anche la patria, non quella nostra ché a noi non è consentito aver aver patria, ma la patria degli altri, quella dei funzionari di PS precipitatosi da Matera e quella dei superpatrioti di Montescaglioso che provocarono l’intervento con telegrafico disperato richiamo». Concludendo con una previsione che all’epoca era tutt’altro che scontata:

«Un giorno non vi sarà paese della Basilicata che non avrà una strada o una piazza intitolata al caduto nella grande lotta per la libertà, a Giacomo Matteotti».

Chiusa sul piano giudiziario, la vicenda continuò a interessare pigramente la polizia e i nomi dei due -che intanto avevano definitivamente lasciato il paese e più che alla politica pensavano ad affermarsi professionalmente- continuarono a circolare nelle informative di rito.

Furono però soprattutto le due fazioni municipali a tenerne vivo il ricordo. Spesso attraverso qualche anonimo -ogni paese aveva i suoi, a Monte c’era un certo Cardone, che scriveva alla prefettura di non dare la licenza di commercio a Tizio, di negare a Caio il premio di famiglia numerosa perché il nome suo – o di un fratello, zio, cugino – compariva nella “lista Matteotti”. Costringendo il commissario Tornago a farsi i tornanti del paese per distribuire qualche diffida e guadagnarsi la trasferta.

I suoi interventi avrebbero dovuto calmare le acque. Spesso provocavano la risentita reazione dei diffidati che per rivendicare i propri meriti fornivano vivaci resoconti delle vicende municipali.

Come quello, inoltrato nel giugno del 1927 dal podestà Gianbattista Andriulli che, a seguito del tramonto dell’astro del cognato Francesco D’Alessio, già sottosegretario alle finanze e segretario federale, sentendo che anche la sua posizione si faceva difficile scriveva al prefetto:

«In quel periodo in cui come oggi la feccia venne a galla e proprio nel giorno in cui barbaramente fu trucidato l’On. Casalini, la locale Milizia, rimasta disorganizzata per la diserzione del Capo, non poté impedire che gli scalmanati venissero a dileggiarmi ed a cantare bandiera rossa sotto il mio balcone gridando “VIVA MATTEOTTI, ABBASSO CASALINI” e posteriormente che si facesse pubblicamente una larga sottoscrizione pro-monumento Matteotti».

Senza molto curarsi della reale successione dei fatti -la sottoscrizione fu fatta il 19 agosto mentre il deputato fascista Casalini fu ucciso il 12 settembre- aggiunge poi che nel periodo quartarellista -il termine deriva dalla contrada Quartarella dove furono trovati i resti di Matteotti e quartarellisti furono chiamati anche quanti protestavano per l’accaduto- il comandante della locale milizia buttò la divisa alle ortiche adducendo motivi di salute.

Motivo per cui, rivendica, «Io dovetti da me, senza forza pubblica, affrontare da solo la tempesta e l’atto inconsulto sarebbe rimasto indisturbato se io, in qualità di Sindaco di allora, non avessi sporto formale denuncia alla Questura che mi inviò qui un Commissario e la forza denunziando i sottoscrittori». E venendo finalmente all’obiettivo che voleva colpire precisa che il quartiere generale per la sottoscrizione pro Matteotti fu era stata la casa di un «tal Parlati che ha quattro figli bolscevichi, uno dei quali promosse e capeggiò qui la sottoscrizione pro Matteotti» (Archivio di Stato di Matera, Gabinetto Prefettura, Ricovero 1990, busta 92, Lettera al Prefetto del Podestà di Montescaglioso del 23-6-19273).

Come è noto, la vicenda Matteotti fu una cartina al tornasole della debolezza del fascismo, ma anche del disorientamento e della divisione dei partiti di opposizione e dell’intera società italiana. E alla luce di un tale stato d’animo vanno visti anche episodi come quello qui raccontato evitando di vedere in ogni episodio di dissenso municipale germi di antifascismo che era ancora di là da venire.

Basti dire che tutta la questione ritornerà a galla nel 1929 quando a uno dei promotori della sottoscrizione Matteotti, l’ingegner Nobile, capitano di complemento in congedo e residente a Napoli dove ha messo famiglia, avvia la pratica per diventare ufficiale della milizia. Ed è da Napoli, dove non ha mai suscitato sospetti, che parte una richiesta di informazioni alla questura di Matera che chiede lumi nel paese di nascita del soggetto. A Monte, si è già detto, c’era chi pensava a ravvivare il ricordo dell’episodio e fu così che, oltre a non potersi fregiare del grado di ufficiale della milizia, l’ingegnere fu espulso dal PNF.