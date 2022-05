La Giornata, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1993 – su raccomandazione della Conferenza Generale dell’Unesco – si festeggia ogni anno il 3 maggio, l’anniversario della Dichiarazione di Windhoek, documento redatto nell’ambito di una tavola rotonda dell’Unesco, svoltasi in Namibia nel 1991, finalizzata a promuovere l’indipendenza e il pluralismo della stampa africana. Dunque una giornata che si volle fosse dedicata alla libertà di stampa, premessa indispensabile per la libertà di parola di cui alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (art.19) e prima ancora, per quanto ci riguarda, sancito dall’articolo 21 della nostra Costituzione. Ma come ogni libertà è qualcosa che va difesa ed inverata quotidianamente, senza darla mai per definitivamente acquisita.

Reporter Sans Frontieres, infatti, con il suo rapporto sulla libertà di informazione nel mondo è lì a ricordare che le cose non vanno per niente bene: quasi 500 i giornalisti in prigione e già 24 quelli uccisi dall’inizio di quest’anno, compresi i tanti deceduti nelle guerre in corso compreso quella in Ucraina.

E tra tutti -nel cosiddetto mondo libero- c’è il caso eclatante di Julian Assange che, come ricorda una nota di Amnesty International è in carcere per “La pubblicazione di documenti nell’ambito del suo lavoro con Wikileaks” e che “non dovrebbe essere punita perché tale attività riguarda condotte che il giornalismo investigativo svolge regolarmente nell’ambito professionale. Processare Julian Assange per questi reati potrebbe avere un effetto dissuasivo sul diritto alla libertà di espressione, spingendo i giornalisti all’autocensura per evitare procedimenti giudiziari”.

E si perchè, la libertà di stampa, quella vera, quella che fa da guardiana all’operato dei padroni del vapore, è qualcosa che al potere, chiunque lo detenga, non va mai bene fino in fondo. Anche se si afferma pubblicamente il contrario. Ma una democrazia per essere vera e forte ha bisogno di una stampa forte e veramente libera, protetta e fortemente tutelata.

In Italia, ad esempio, le cose non vanno granché bene. Ha perso, infatti, ben 17 posizioni nel World Press Freedom Index, l’indice che valuta lo stato di salute del giornalismo in 180 paesi rispetto al 2021 in cui occupava la 41esima posizione ed è ora scesa al 58esimo posto in graduatoria. Un peggioramento dovuto a numerosi fattori: giornalisti minacciati, alcuni dei quali sotto scorta, stallo in cui versano le proposte di legge di tutela del diritto di cronaca e della professione (per non parlare dell’assenza di politiche di contrasto al precariato dilagante di per se stesso limitativo della agibilità individuale).

Nel report, realizzato in base a interviste rilasciate dai giornalisti in forma anonima, la principale novità emersa è costituita dall’all’autocensura. Infatti, si legge che: “i giornalisti a volte cedono alla tentazione di autocensurarsi, o per conformarsi alla linea editoriale della propria testata giornalistica, o per evitare una denuncia per diffamazione o altre forme di azione legale, o per paura di rappresaglie da parte di gruppi estremisti o della criminalità organizzata”.

Una libertà che diventa più complicata esercitare in paesi che sono interessati da una guerra, dove la censura è d’ordinanza e la propaganda prende il sopravvento sulla pluralità delle voci e della rappresentazione della realtà che non è mai univoca.

Tentazione che vediamo aleggiare anche in paesi come il nostro in cui in tanti si sono messi l’elmetto in testa e vorrebbero una narrazione univoca, con una pericolosa messa all’indice di giornalisti e personalità che esercitano la propria libertà di stampa e di pensiero, discostandosi da una narrazione prevalente.

Una deriva bellicistica pericolosa per la libertà di espressione di cui ci si sciacqua la bocca per farsi belli salvo poi negarla quando non è confacente ai propri interessi e/o visione della realtà.

Una caso caldo caldo è la alzata di scudi contro una intervista fatta al ministro degli esteri della Russia Lavrov in un programma televisivo. Per quale ragione quell’intervista non andava fatta? Non è forse utile alla formazione delle opinioni dei nostri cittadini la completezza dell’informazione? O si ha paura che i telespettatori non siano in grado di decodificare la propaganda dai fatti reali? E’ deontologicamente concepibile per un giornalista rinunciare alla possibilità di intervistare una fonte così autorevole ed ufficiale? Certo che no, anche perché nelle condizioni odierne è uno scoop a cui non si può rinunciare.

Che centrano allora i politici e il Copasir che si sono mobilitati in proposito? Non è piaciuto come il giornalista ha condotto l’intervista? Può accadere. Non sarebbe la prima volta che al potente di turno non vengono fatte tutte le domande che si dovrebbero. Ma questo riguarda la bontà dell’esercizio della professione, non può assolutamente intaccare il diritto di esercitarla.

Insomma anche nel caso della libertà di stampa, tra il dire e il fare c’è un grande mare di ipocrisia che va combattuto ogni giorno per renderla davvero realizzata.

Eppure è una grande ricchezza per cui vale la pena battersi, giornalisti e cittadini.