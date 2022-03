CASTELPOGGIO (Carrara) – In una delle sue ultime opere, una figura femminile quasi poggia sul nulla; prima di essere accomodata sul masso già pronto. Una lievità sancita dalla proiezione della forma. Che fa dello scultore Alberto Giromini la firma più vera.

Le trasfigurazioni artistiche di Giromini, nato nel ’49 a Carrara, che vive tutta la sua vita in una dimensione, come direbbe la scrittrice “protesa verso il cielo”, di levità dell’ampio giardino e dei cinque piani della sua palazzina della frazione Castelpoggio, artista rinato dopo l’incontro col suo maestro indiano Sri Satyananda, danno subito il senso della ricerca; se non fosse bastante la dimostrazione offerta dalla biblioteca di casa, cornice celestiale del suo studio poggiato sul poggio.

Arrampicato a quel giardino in fiore, limitato – ma non delimitato -, nel senso di proiezione all’apertura verso altri luoghi di indagine artistica, dai mosaici che accolgono l’ospite e che coccolano Alberto Giromini, sua moglie Isabella Eugenia Monti (lei appassionata di pittura, oltre figlia d’arte perché suo parte era il pittore figurativo Cesare Monti), la figlia Chiara e i loro gatti a molto altro. Dove si vedono primariamente gli stessi materiali naturali che diventano, in tutti i sensi, materiale delle opere di Giromini. Anche a fare da colori e “segreto di bottega”. Oltre che, certo, a diventare tutto un mondo sensoriale con bronzi, raiku e terracotta. Nel cammino, va ripreso, della ricerca. Oltre che della continua sperimentazione: in Giromini passaggio di riflessioni su letture sempre nuove e/o aggiornate della vita. Sia pure, anzi sempre, riproposta con lievità fiabesca. Epperò nel ventre degli interrogativi vitali.

In questo, periodo, infatti, ovvero dopo aver dato alle stampe qualche mese fa un catalogo rappresentativo della sua poetica scultorea (novembre 2021), Giromini sta creando una ‘serie’ dedicata al “Pinocchio” di Collodi. Lavori che potrebbe chiudere in una nuovo volume di presentazione ma soprattutto esporre fra la stessa Carrara, Massa, Sarzana e La Spezia. Una riproposizione della fiaba più nota al mondo, passata dallo sguardo suo e rimessa sotto la luce, si deve riprendere tornando al tema della ricerca, di una nuova lettura. Siamo nella specificità puntuale, rappresentativa, meditativa di Alberto Giromini. Ché, in effetti, vediamo un Pinocchio dove ogni elemento della narrazione può dirci di soggetti della stessa posizionati, scelti dal Collodi quale riferimento esoterico è spiegato sottotraccia.

Che significato ha, per fare un esempio, che il sacco diventato cappotto di Pinocchio avesse contenuto proprio i lupini? Perché alcuni animali sono proprio il pappagallo e altri oppure che gli occhiali del giudice siano in montatura dorata ma anche privi di lenti? Tutto ciò mediante una rappresentazione che tiene in considerazione la cosiddetta cifra stilistica dello scultore carrarese, ove sappiamo che è venuta al mondo dal legame saldo e salutare con la commedia dell’arte. Con quelle maschere che si vedono ovunque.

Giromini ha studiato all’Accademia delle Belle Arti di Carrara, viaggiato in Australia, India, dove ha conosciuto anche la religiosa più nota Madre Teresa, Tibet, Gerusalemme, ha conosciuto in Umbria il monaco indiano diventato suo maestro. Un cammino lungo, interminabile. Che ha portato a formare le opere. “Si devano quindi queste sculture così amorevolmente modellate e fuse così accuratamente (con il giusto tocco dello scultore che conosce il senso del lavoro), cesellate e rifinite e in ultimo modellate a regola d’arte’”, ha scritto fra le altre cose Pier Giorgio Balocchi, docente di Scultura proprio all’Accademia carrarese. Storico e critico d’arte, Davide Pugnana, è ancora più immerso nella lettura delle opere quando invece scrive che “le sculture disegnano una storia interiore di riscatto e di redenzione, e, per la loro nascita nel silenzio e raccoglimento, ci fanno subito pensare agli oggetti intrisi di calma e sofisticata luce mentale di Giorgio Morandi, con il quale l’artista condivide il gusto di una creazione lontana dalle luci finte della ribalta: vissuta in un luogo eremitico, fasciato di libri e di un’attesa perenne di poesia di poesia rivelata”.

Mettendo fra parantesi il passaggio ispirato che diede alla luce Pulcinella, Arlecchino, Pantalone, al tempo dello svelamento di questo processo descrittivo e risolutivo compiuto in terracotta da Giromini, è difficile scordare quella “Donna seduta” sul nulla della lievità, “Prigioniero”, “Ciarlatano”, “Arianna”, “Colombre”. Il bronzo che si fa rivelazione di temi e interni esistenziali.