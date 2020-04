Il falò sospeso. In attesa che passino anche le giornate di Pasqua e pasquetta 2020, come per esempio è andata “la festa della donna” e alla stregua del silente passaggio di san Giuseppe, fa specie vedere appunto la “giornata della festa del papà” ricordata dalle cataste di legna che resistono.

Se i partenopei prediligono l’usanza del “caffè sospeso” per l’amica o l’amico di turno e non solo e nei tanti e sempre più diffusi momenti di difficoltà, vedi quest’ultimo non a caso, si prova a inventare “la spesa sospesa” a favore delle persone più bisognose, in un fascinoso punto pomaricano di rione Fontanelle sopravvive il falò sospeso; ché, insomma, nonostante appunto l’accensione dei fuochi di quartiere in omaggio al Giuseppe più famoso fosse molto a rischio, evidentemente ragazzi coraggiosi o comunque gente volenterosa in genere aveva ugualmente raccolto e accatastato chili e chili di legna varia da sacrificare per il rito.

I festeggiamenti son saltati. Ma, appunto, rami secchi ecc. reggono in un angolo della piazzetta rionale. Siamo, va ricordato, dove di recente, ovvero da quando sono stati eseguiti gli ultimi lavori di valorizzazione d’almeno una parte del quartiere – prossimo tanto alla Chiesa Madre quanto all’area urbana che ospita l’edificio della Scuola elementare di Pomarico “F. Caggiani” – , è rinata l’abitudine d’organizzare eventi ludici a beneficio innanzitutto della popolazione pomaricana. D’estate, intanto.

E il giorno 8 maggio dedicato al patrono san Michele qui si sparano perfino una parte dei fuochi artificiali delle giornate. Ma ci troviamo allo stesso tempo, elemento ricordato nuovamente proprio in questi giorni, in un’altra zona del paese che necessita d’attenzioni di ben altro tipo.

Ché da qui s’intravede fosso Capo d’Inferno e sotto la piazza, tra il verde abbondante e in anticipo sul panorama mozzafiato, spuntano resti di lavori di consolidamento di suolo e sottosuolo sempre sotto scacco del dissesto idrogeologico.