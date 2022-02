LUNIGIANA Land Art è il progetto diffuso per la valorizzazione di 12 Comuni del territorio della Lunigiana, “attraverso il dialogo tra arte e creatività contemporanee e territorio”.

Ancora sino al 21 febbraio, gli artisti potranno sottoporre i progetti al comitato scientifico, composto da Chiara Agradi, Fondation Cartier pour l’art contemporain di Parigi, Nicolas Ballario, critico d’arte e curatore, Matteo Balduzzi, Museo fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo, Elisa Medde, Foam Amsterdam e coordinato da Spazi fotografici e Matèria, ideatori e curatori del programma On-Site, con la direzione di Francesca Fontana e Angela Tanania.

Oltre alle sei residenze d’artista nei sei comuni partner, il programma prevede sei workshop di produzione, con autori di rilievo come Mario Cresci e Jacopo Benassi, nei restanti sei comuni della Lunigiana. I Comuni coinvolti nel progetto, vincitori dell’avviso pubblico “Borghi in Festival”, promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura sono Mulazzo (capofila), Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

“Il programma – è ricordato dagli organizzatori della manifestazione -, che prevedrà anche altri interventi, tra cui, spettacoli, laboratori, tour e performance, sempre nell’ottica di una fruizione lenta dei luoghi, si svilupperà tra marzo e giugno 2022 e culminerà in un evento finale dal 30 giugno al 3 luglio. Gli artisti selezionati verranno invitati a risiedere nel territorio per realizzare un’installazione site-specific e un lavoro da promuovere on line oltre che nell’evento conclusivo”.

L’open call porterà i sei autori a lavorare in un contesto unico, in dialogo con l’ambiente e con le comunità che lo abitano. “Il nostro è un territorio unico nel suo genere e merita di essere valorizzato. Siamo certi che Lunigiana Land Art saprà sottolinearne la spiccata vocazione artistica che da secoli lo caratterizza, unitamente alla qualità paesaggistica dell’area, riconosciuta Riserva MaB Unesco Appennino Tosco-Emiliano e caratterizzata da un armonioso rapporto tra uomo e natura”, è stato commentato dagli stessi organizzatori.

In buona sostanza, un’ottima operazione finalizzata a valorizzare alcuni luoghi marginali dell’ex Belpaese. Come si potrebbe e dovrebbe fare in Basilicata. Se Aliano, per esempio, per alcuni giorni all’anno diviene margine fascinoso destinato a una specie proprio di residenza d’artista diffusa, istituzionalizzata più che storicizzata, Alianello Vecchio ha le potenzialità per essere sede futura di una iniziativa analoga. Che potrebbe sostenere un processo di rinascita di questo antico borgo abbandonato. Come auspicato e promosso tramite intenti, idee e azioni in corso di preparazione dal gruppo costituente dell’associazione culturale “AlianelloFuturoAntico”, presieduta dall’indomita Rocchina Lepore, già fondatrice del gruppo fb “Salviamo Alianello” e del soggetto “Andiamo Avanti”.

Gli amanti del luogo in fondo ci sono, come la volontà e il sostegno di tecnici, intellettuali, artisti provenienti da altri esempi di riscatto, proposte ed esperienze. Che sia Mario Cresci, artista e intellettuale lungamente ispirato da Matera dove ha vissuto e lavorato per anni, ad aprire il “LunigianaLandArt” potrebbe portare fortuna.