L’effetto è quello di una selvaggia e naturale bellezza. Quella di un corso d’acqua che prosegue nel suo letto naturale tra vortici e ostacoli lì da sempre o quasi, come le rocce, aggirate con un fragore che ha una sua musicalità. E’ il torrente Gravina, dalle acque scure, marroni, limacciose ( l’accostamento cromatico ci sta tutto) come quello del Nilo, in piena -per la pioggia quasi ininterrotta- nella giornata di Santo Stefano. Nei secoli si è preso i suoi spazi e anche gli scarichi ”sgraditi” dell’uomo e delle attività produttive, ma si è ripreso quello che era suo a monte e a valle fino a Montescaglioso. Quasi quasi vien voglia di invitarlo a farlo anche più in alto, come una onda ”anomala” ma purificatrice per portare a valle quel pietrame posticcio e invadente frutto dell’ottuso, devastante e invadente protagonismo dell’uomo. E le foto puntuali di ”Zio” Rocco Castellano lo hanno periodicamente confermato.