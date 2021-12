Se volete capire il linguaggio artistico ed espressivo della grafica, che richiede pazienza, applicazione e tanta voglia di tirar il meglio da quanto puo’ ispirarvi, e allora non potete mancare all’appuntamento organizzato a Matera per sabato 11 dicembre,dalla gloriosa scuola di ” Grafica” di via sette dolori 12, in occasione della giornata del contemporaneo, promossa da Amaci. Il tema, come riporta la sinuosa immagine della locandina, è un invito esplicito : ” La grafica si mostra” in tutte le sfumature di grigi, neri e della filiera puntiforme della grafica. Potrete ammirarle nelle opere degli espositori. Sono Damiano Azzizia, Daniela Cataldi, Alesso Colonna, Giacomo Dimichino, Gianfranco Dal Sasso, Antonella Giotta, Nunzio Giovinazzo, Julia Heaton, Sofia Loperfido, Daniela Madeddu, Vittorio Manno, Raffaele Musci, Angelo Rizzelli, Angelica Vitella, Jonni Wazinki, tutti uniti dalla passione condivisa per la grafica. Vernice negli spazi della Grafica di via sette dolori-distretto del mobile imbottito.