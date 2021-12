E la conferma è venuta, qualora ce ne fosse stato bisogno,nel visitare la mostra allestita per la giornata del contemporaneo con opere di artisti italiani e stranieri ma, ormai, ”materani” di adozione perchè l’arte non ha confini. Punti, linee avvolti in un profumo di inchiostri e di suoni mai uguali che gli ”attrezzi del mestiere” (tanti) finiscono prima sulla lastra e poi si trasformano in opere d’arte su fogli e cartoncini, la dicono tutta su quanta passione e pazienza c’è in quella scuola. Ogni lavoro merita considerazione, commenti e immaginazione , riferimenti come è nelle dinamiche dell’anima e del tempo. E poi la massima affissa sull’architrave di una porta nei laboratori della scuola, ” Se faccio imparo, se vedo ricordo, se ascolto dimentico” , lì da mezzo secolo come i fondatori di quella realtà i salentini Vittorio Manno e Angelo Rizzelli, è uno sprone a tradurla anche in altre lingue (dialetto compreso) e a farne una ragione di vita. Li ritroverete anche nella mostra che vi invitiamo a visitare fino a Capodanno e passa. Nel frattempo, auguri dalla scuola, e dai bravi espositori DAMIANO AZZIZIA , DANIELA CATALDI, ALESSIO COLONNA, GIACOMO DIMICHINO , GIANFRANCO DAL SASSO , ANTONELLA GIOTTA , NUNZIA GIOVINAZZO, JULIA HEATON , SOFIA LOPERFIDO , DANIELA MADEDDU , VITTORIO MANNO , RAFFAELE MUSCI – ANGELO RIZZELLI, ANGELICA VITELLA e JONNI WAZINKI.