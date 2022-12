La Fondazione Matera – Basilicata 2019 non può divenire una “decalcomania” istituzionale

“Accolgo con favore la proposta del Sindaco Bennardi di “allargare” il dibattito sul ruolo della Fondazione Matera-Basilicata 2019.” Inizia così una lunga ed acuta riflessione sui contenuti del nuovo statuto della Fondazione diffusa da Raffaello De Ruggieri, già sindaco di della Città dei Sassi, sino alla proposta di una riformulazione dell’articolo 2 che ne delinea finalità e scopi.

“Non sono distratto dalla baruffa istituzionale -prosegue la nota- tra Comune di Matera e Regione Basilicata per il possesso egemonico della Fondazione. La discussione è fuorviante perché, nel merito, la “egemonia” spetta alla città di Matera per la sua storia e per il prestigio dei risultati raggiunti. Parlano chiaro le visioni e le azioni culturali compiute dalla comunità nella difesa e nella valorizzazione del patrimonio culturale; nel restauro urbanistico-ambientale dei rioni Sassi e del prospicente altopiano murgiano; nella attuazione di un articolato sistema museale urbano; nella istituzione di una scuola residenziale di alta formazione per il restauro dei beni culturali; nel riconoscimento Unesco di Matera quale patrimonio mondiale della umanità; nella vincente candidatura di Matera a Capitale Europea della cultura; nel recente manifesto cittadino di “Cultura è Libertà”; nella proposta al Governo e al Parlamento, avallata dalla AICC di Confindustria, di istituire in Matera la Zona Economica Speciale della Cultura (ZES), prima in Italia e in Europa, ove attrarre e insediare le industrie culturali e creative; nella scelta di Unibas e Basilicata Creativa di attivare il cluster materano delle industrie culturali e creative e, per ultimo, la stessa scelta regionale di aprire in Matera un centro di innovazione formativo internazionale di ultima generazione (Academy), specializzato in tecnologie abilitanti 4.0 con applicazione al settore dei beni culturali, delle industrie culturali e creative e turismo.

I ruoli, quindi, non si inventano e non si improvvisano, si costruiscono lentamente e costantemente da parte di una comunità educata a trasformare la identità in sviluppo, puntando sulle fabbriche della conoscenza e sulle industrie “pensanti” e non più su quelle pesanti.

È quindi scandalosa la ipotesi provocatoria che il consiglio di amministrazione possa modificare la sede della Fondazione e/o istituire anche altrove uffici amministrativi. A riguardo è bene che i materani ricordino un analogo scippo subìto per la sede della Film Commission, nata come sede legale e operativa in Matera e “fluidificata”, per arroganti decisioni, nei recinti protetti della città capoluogo regionale.

Poiché l’esperienza è maestra di vita, mirati dimagrimenti vanno operati anche nella composizione del consiglio di indirizzo per non ridurre la rappresentanza materana a muta reliquia.

Quanto alla iperbole regionale: “io metto i soldi, io comando”, vorrei solo ricordare la recente generosità regionale verso il “capoluogo lucano” gratificato da un incondizionato e gratuito “sorriso” di quaranta milioni di euro per contenere l’eternità di un baratro finanziario.

Registrata la precondizione che la Fondazione potrà affermarsi e progredire solo utilizzando il conquistato “brand Matera” e solo rispettando l’acquisito suo potere territoriale, si deve porre mano alla obbligata modifica statutaria relativa allo “scopo” dell’ente.

Avrei gradito un conflitto critico su tale strategico e determinante aspetto e non già un braccio di ferro sui posti di comando da occupare, in quanto senza riconoscere la reputazione della città di Matera i programmi e i progetti avrebbero un respiro corto, non uscirebbero dall’anonimato e non avrebbero la necessaria risonanza nazionale ed internazionale.

Si è perso, dunque, tempo per fare pugilato senza ring, e come ci ha insegnato Seneca la “vergogna peggiore è perdere tempo per la nostra negligenza”.

Nessuno, infatti, ha risposto al quesito se la nuova “ragione sociale” della Fondazione debba vivere o meno una subalternità progettuale e gestionale, cioè se la Fondazione debba essere o meno una colorata decalcomania della Regione Basilicata e del Comune di Matera.

In definitiva se debba essere un ennesimo “ente erogatore di servizi e di risorse”, anziché un “ente imprenditore”, in grado, nel tempo, di divenire autonoma impresa culturale e vincente modello lucano! Vale a dire un ruolo di protagonista nella declinazione innovativa delle produzioni, delle formazioni e delle occupazioni “culturali” in Italia ed in Europa.

Come ho scritto nel lontano 1987 si tratta di applicare all’intera operazione la cultura dell’impresa, partendo dalla manageriale gestione della Cava del Sole e di Palazzo Malvezzi e considerare la Fondazione impresa vuol dire pensarla in un mercato, cioè immersa in un contesto competitivo nel quale essa deve sviluppare e rafforzare prioritariamente le eccellenze del territorio.

Non una cinghia di trasmissione delle congiunturali e variabili politiche degli enti fondatori, bensì una fabbrica della cultura che investe nella energia e nella libertà di una produzione culturale capace di tradurre l’azione in valore universale, in autorevolezza, in economia, in occupazione.

Di fronte all’inossidabile peso contrattuale di Matera, il battibecco istituzionale non mi interessa.

Oggi occorre solo cambiare lo scopo e il ruolo della Fondazione nel solco della sua acquisita missione nazionale e internazionale.

Come ho già dichiarato nella mia precedente comunicazione, per il brand acquisito, per l’esperienza immagazzinata, per la testimonianza espressa dalla città di Matera e dalla intera Regione lucana, la “nuova” Fondazione deve essere una macchina da guerra, autonoma e libera, trasparente e rispettosa della legalità degli atti, sottoposta esclusivamente alla verifica dei risultati raggiunti.

L’ambizione del nuovo corso è di tracciare la via lucana della cultura, avendo la capacità di trasformare la cultura in ricchezza sociale, in sviluppo, in energia capace di reperire capitali di investimento e di creare buona occupazione.

Per rispettare tale quadro propositivo la Fondazione non può essere, quindi, ridotta ad ente erogatore di servizi, di consulenze e di risorse ma deve essere ente investitore capace e competente.

Ridurre il progetto ambizioso di trasformazione della fondazione alla creazione di un mero surrogato di un assessorato culturale, comunale o regionale, sarebbe un’altra sconfitta pesante per la comunità lucana ancora una volta considerata rassegnata comparsa di egemoni voleri politici.

Occorre, dunque, avere il coraggio di costruire una inedita e autonoma infrastruttura di produzione culturale, capace di coltivare liberi ed autorevoli progetti di futuro.

Per dare coerenza alle formulate premesse l’articolo 2 della redatta bozza di Statuto va così modificato:

Art.2

Finalità e scopi

La Fondazione si propone:

– di consolidare e rafforzare la posizione nazionale e internazionale di Matera e della Basilicata come piattaforma culturale innovativa di produzione, diffusione e scambio che dal Mezzogiorno e dal Mediterraneo crea relazioni, scambi, progetti in Europa e nel Mondo, in continuità con la fondamentale esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019;

– di favorire l’inclusione sociale attraverso l’arte e la cultura e di promuovere l’innovazione nel settore culturale.

In particolare la Fondazione persegue i seguenti obiettivi:

a) sostegno alla partecipazione attiva della comunità lucana e meridionale nelle attività di co-creazione culturale, quale obbligata continuità con l’esperienza virtuosa di Matera Capitale Europea della Cultura;

b) produzione, diffusione e scambio di progetti culturali mirati a promuovere le energie e le professionalità territoriali, contaminate da competenze valoriali esterne per la costruzione di un vincente laborioso sperimentalismo lucano;

c) promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo per tradurle in concrete iniziative culturali;

d) gestione e valorizzazione e promozione di presidi culturali di riconosciuto pregio storico e ambientale dove ospitare i programmati progetti culturali perché diventino anche spazi di redditività economica;

e) promozione di intese di interscambio e di osmosi con autorevoli partner esterni per la più ampia diffusione degli allestiti prodotti culturali e per l’arricchimento culturale della comunità lucana;

f) promozione della creatività, dell’innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale;

g) formazione dei necessari protagonismi di settore e innalzamento dei relativi livelli professionali;

h) incentivazione del partenariato pubblico e privato per potenziare il livello finanziario degli investimenti.

i) effettua e richiede studi, ricerche ed analisi funzionali alla propria attività;

l) contribuisce a consolidare il posizionamento acquisito dalla Basilicata in Italia e all’estero nel settore della creatività;

m) promuove progetti culturali su scala europea e internazionale, con una particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e del Mediterraneo come luogo di scambi e di incontro tra culture;

n) consolida e sviluppa relazioni con città e/o regioni interessate dai programmi Capitale Europea della Cultura, Capitale Italiana della Cultura;

o) realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate;

p) stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;

q) svolge altre manifestazioni ed iniziative utili agli scopi predetti e conformi agli obiettivi della Fondazione;

r) opera avvalendosi di personale proprio o proveniente dagli Enti Fondatori.

La Fondazione, per la sua natura:

– non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;

– può costituire e partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

– svolge, come parte dei suoi fini istituzionali di produzione diffusione e scambio anche attività di natura commerciale;

– amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

Mi auguro che il presente contributo favorisca il sollecitato confronto su una questione che, allo stato, vede mortificato il valore ed il potere territoriale della comunità materana. Absit iniuria verbis”

Matera, 20 dicembre 2022