Quando dal buio di magazzini, scantinati, scatole viene fuori la luce dell’arte del passato è un segno positivo, che memoria e bellezza tornano a brillare per le future generazioni che dovranno custodire e valorizzare l’eredità dei padri. E così è per i dieci dipinti realizzati tra il XVII e il XIX secolo da artisti di scuola fiamminga e nordica, che sono in mostra a Matera, e per i prossimi 10 anni, presso il Museo Nazionale, a Palazzo Lanfranchi, nell’ambito del progetto “100 opere tornano a casa” promosso dal Ministero della Cultura per promuovere i collegamenti tra i musei italiani e valorizzare il patrimonio culturale conservato nei depositi dei luoghi arte. Le opere , provenienti dal Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli, sono dipinti ad olio su tela degli artisti Johann Basilius Grundmann ( autore de “Il ciarlatano”, “Il limatore di seghe”, “La bottega del ciabattino”, “Mercato”, “La bottega del rigattiere”, “La filatrice”) di Willem Schellinks (“Veduta dell’Ij ghiacciato”) Kees Terlouw ( “Canale olandese”) e Cornelis Springer (due dipinti su”Veduta d’Olanda”).



Opere visibili negli spazi dedicati alla quadreria dei 17 pinti della collezioni Camillo D’Errico di Palazzo San Gervasio(Potenza) esposti a Matera ,in relazione all’interesse che la committenza lucana ha mostrato in passato verso gli artisti nord europei. E in proposito citiamo le opere selezionate per l’occasione, illustrate dalla dottoressa Silvia Padula.



Sono una serie di piatti del XIX secolo, in porcellana decorata, realizzata della ” Real fabbrica di Capodimonte, dipinti in olio su tela ” Venditrice di sarde” e ”Mascherata” di pittore napoletano del XVIII secolo, ” La lettera segreta” dell’Ambito di Gaspare Traversi, ”Bambocciata con ballo” e Scena di genere con portarolo” di un seguace di Jean Miele , ” Giocatore di carte” e Mangiatore di Maccheroni” di un pittore dell’ambito di Andries Both , ” La risata di un pittore meridionale di cultura fiamminga da Annibale Carracci, ”Scena di mare con bastimenti” di un pittore napoletano di matrice fiamminga, ”Caccia al cervo” di Jospeh Roos ,” Veduta di Ponte Milvio’ Hendrichs Frans von Lint alias ”Monsù” ,”Veduta fluviale” e ”Veduta di un bosco con figurine” di un pittore fiammingo del XVII secolo e ” Marina al Chiaro di luna”’ di un pittore napoletano del XVII secolo vicino a Aert Van de Neeer.



Una mostra da vedere, che fa riflettere, e che induce all’approfondimento e a continuare la collaborazione attivata da diverse realtà territoriali e con il prezioso apporto delle professionalità del Museo nazionale di Matera, che hanno consentito l’allestimento della mostra. A parlarne nel corso della conferenza stampa la direttrice del Museo nazionale di Matera Annamaria Mauro, Maria Tamajo Contarini, responsabile dei depositi del Museo di Capodimonte che ha illustrato l’attività svolta e portato il saluto del direttore del Museo napoletano Sylvain Bellenger, la soprintendente all’Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Luigina Tomay,e sulle potenzalità turistico culturali dell’evento si sono soffermate l’assessore comunale alla cultura Tiziana D’Oppido e il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese.



Il progetto prevede,inoltre, la realizzazione attraverso il canale Rai Doc di un documentario breve e una serie di tredici episodi in presa diretta, nei quali i direttori dei musei e gli esperti illustreranno agli spettatori la storia delle opere e le motivazioni legate allo scambio di opere. Cominciato nel dicembre scorso il Museo nazionale di Matera aveva ricevuto, per lo stesso progetto, due opere di Salvator Rosa ( ” Paesaggio con figure” e ” Giocatori di carte”) dalle Gallerie Nazionali Barberini Corsini .



Di certo la collaborazione avviata porterà a ritorni positivi sia per il Museo Nazionale di Matera , con le due realtà di Palazzo Lanfranchi e del Ridola, e sia per Capodimonte. Entrambi alle prese con un percorso di riallestimento dell’offerta, che non mancherà di riservare rinnovato interesse per gli appassionati, cultori dell’arte e del bello in Italia e all’estero.