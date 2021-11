E ci riferiamo a Matera, che deve rafforzare oltre alla buona volontà e agli annunci, e non disperdere il brand di Matera capitale europea della cultura 2019 dando continuità all’azione sia pur ridimensionata ma importante della Fondazione, all’isola partenopea di Procida capitale italiana della cultura 2022 che sta lavorando con umiltà ed entusiasmo, alla nostra Aliano ( Matera) che si è ricandidata per il 2024 a diventare capitale ”tricolore” continuando a promuovere, comunicare tutto quello che ha e continua a costruire. Forza capitali piccole e grandi di un Sud che vuole fare e invertire la tendenza alla rassegnazione e all’assistenzialismo per fare rete con chi ci sta ed è disposto a investire insieme. Un clima di collaborazione che abbiamo ‘avvertito’ sul campo in Casa Cava, dove si sono incontrati dopo una mattinata di confronto i sindaci di Matera Domenico Bennardi, di Procida Raimondo Ambrosino, quello di Aliano Luigi De Lorenzo, il direttore e segretario generale della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” e le associazioni di volontario di Matera e Procida che hanno tanta voglia di scambiarsi idee, esperienze perchè si sentono tutti sulla stessa barca… Non a caso una volontaria dei ” Volontari Open Culture 2019” ci ha donato un segnalibro ricordo facendoci notare una frase riportata accanto al logo che è tutto un programma : ” …In un mare di buone maniere con la mia barca sto imparando a navigare. Se soffia il vento della buona educazione saran contente tutte le persone” di Patrizia Mauro. E’ la ricetta della buona accoglienza, del lavoro, della cultura, del turismo, delle relazioni e dei buoni consigli.



I due sindaci hanno avuto modo di scambiarsi impressioni, risultati, aspettative rapportandole alle diverse economie e comunità. L’esperienza, poi, si fa strada facendo e poi non bisogna mettere da parte i ”dossier” con i tanti progetti avviati da Matera 2019 e quelli che si appresta ad attivare Procida (sul web c’è tutto) e quello che sta facendo la combattiva Aliano. Ma il trait d’union è la Fondazione ” Matera – Basilicata 2019” con un organico e risorse ridotte fino al 31 dicembre, ma con un patrimonio di progetti, di cose fatte e da fare se dalle parole si passerà ai fatti, utili per Matera, la Basilicata, il Mezzogiorno e il Paese.



E se il sindaco Bennardi si deciderà a ricoprire il ruolo e la carica che gli compete nella Fondazione allora saremo a una svolta… Ma bisogna crederci fino in fondo nell’interesse della città e della sua storia. Per fortuna ci sono persone tenaci, piaccia o no, come Giovanni Oliva che guarda ai fatti e alle cose da fare senza girare intorno alle parole. Per cui anche con il giovane sindaco di Procida è stato di una chiarezza lapidaria, consigliando di evitare opportunismi e protagonismi, di dotarsi di una efficiente organizzazione amministrativa e di lavorare molto sulla comunicazione.



Ci saranno anche problemi, è naturale, ma anche tanti ritorni e su questo oltre a Procida se ne avvantaggeranno il comprensorio napoletano e la Campania in generale che periodicamente è alla ribalta internazionale con le scoperte archeologiche a Pompei. Una prova di vitalità per tutto il Sud. Un riscatto che sarebbe piaciuto a Carlo Levi, che ad Aliano visse gran parte del periodo del confino fascista in Basilicata, e che lo portò nel dopoguerra a scrivere ” Cristo si è fermato ad Eboli” e a favorire l’attenzione su una terra e una cultura dimenticati. Le cose sono cambiate, per fortuna, e Aliano ha mostrato nei fatti con don Pierino Di Lenge prima e con sindaci come Luigi De Lorenzo, all’ennesimo mandato, che investire in cultura e turismo si deve e si può. La candidatura è una grande opportunità, che porta a investimenti nel settore turistico, museale,artistico mettendo sul piatto tutto quello che si ha e si continua a costruire .Con città come Roma, Firenze, Torino, Alassio per gemellaggi, spettacoli leviani e promozione dell’offerta locale. Auguri ad Aliano , a Procida che il 22 gennaio 2022 (il 22 da giocare come il 19 per Matera) e alla Città dei Sassi che, di recente a Dubai, ha confermato tutte le sue potenzialità. Ma senza volontà e lavoro di rete, oltre a cultura di impresa, si resta al palo…



UNA CHIACCHIERATA CON IL SINDACO DI PROCIDA

” Siamo al lavoro per l’anno di Procida Capitale italiana della cultura 2022 anche con un senso di orgoglio, per far conoscere la storia, e dall’esperienza di Matera capitale europea cultura 2019 vogliamo capire punti di forza, debolezza e impatto sulla comunità locale- Lo ha detto il sindaco di Procida (Napoli), Raimondo Ambrosino, in occasione dell’incontro a Matera tra l’associazione Volontari Open Culture 2019 con l’organizzazione di volontari “La Procida che Vorrei” con i suoi Volontari. “Siamo venuti a Matera – ha detto Ambrosino- con un gruppo di cittadini per vedere e capire come Matera, ha reagito con quella esperienza . In comune Procida e Matera hanno il fatto che il luogo era molto meno conosciuto rispetto a quando c’è stata la proclamazione. Matera da capitale europea si è rivolta al mondo intero. Noi pure abbiamo avuto una grande vetrina per cui dobbiamo capire quali dinamiche seguire e quali possono essere gli effetti collaterali e a come correggere eventuali sbavature” .



Sul piano organizzativo Ambrosino ha detto che stanno producendo il massimo sforzo . ” Come ci stiamo organizzando ? Con grande lavoro -ha commentato- innanzitutto con gli amministratori. Procida è un Comune di 10.000 abitanti. Siamo una piccola realtà e siamo impegnati tutti in prima persona , ma abbiamo poco personale. M abbiamo anche un senso di orgoglio, che è quello di aver riscattato quest’isola rispetto a un secolo, quello del ‘900, che ha visto protagoniste Capri e Ischia senz’altro più note. Questa opportunità di capitale italiana ci dà l’opportunità di farci conoscere”. Il sindaco ha aggiunto che si sta lavorando alla cerimonia inaugurale ” Siamo concentrati sull’evento di apertura che è il 22 gennaio 2022- ha concluso Ambrosino. Con il Dossier c’è un progetto generale che ci consentirà di organizzare una serie di eventi nel corso dell’anno e di proporre un modello di sviluppo alternativo , rispettoso delle dinamiche e proponiamo come visto a Matera di fruirla a piedi di perdersi tra le nostre stradine e piazzette per immergersi in una dimensione alternativa , come accade per i turisti che vengono nei Sassi .Questo è un potenziale grande che abbiamo. Una piccola isola dalle dimensioni e con ritmi di vita più lenti, a pochi chilometri da una metropoli come Napoli che ha ritmi più alti. Differenza che si percepisce prendendo il traghetto o aliscafo” Naturalmente il sindaco, persona semplice ma animato da tanta volontà di imparare e far bene, pensa anche all’immediato e al cartellone natalizio. Del resto l’interesse e cresciuto per gli abitanti della piccola isola il momento va sfruttato fino in fondo…



IL COMUNICATO DELL’EVENTO IN CASA CAVA

Sabato 13 novembre 2021 dalle ore 16 a Casa Cava nei Sassi di Matera l’associazione Volontari Open Culture 2019 incontra l’organizzazione “La Procida che Vorrei” con i suoi Volontari. Procida, lo ricordiamo, sarà Capitale Italiana della Cultura 2022.

Sarà un’occasione in cui i volontari potranno trasmettere alla neo Capitale le competenze acquisite durante il 2019 e consolidate nel corso di quest’anno.

L’organizzazione “La Procida che vorrei” insieme al Sindaco di Procida percorrerà, in compagnia dei VOC2019 il centro di Matera per ammirare l’incantevole scenario dei Sassi, successivamente, alle ore 16:00, il gruppo si sposterà nei locali di Casa Cava, che il Comune di Matera ha messo a disposizione per l’incontro aperto a chi avrà il piacere di partecipare.

“Il meeting, che vede protagonisti i nostri volontari, spiega la segretaria dell’associazione Lucrezia Di Lena, mira innanzitutto a creare dei legami e delle sinergie con altri partner anch’essi attivi in ambito culturale, e cercherà di instaurare un dialogo costruttivo e reciproco diretto allo scambio di informazioni, prassi e comportamenti idonei a far sì che gli eventi culturali organizzati nel proprio o altrui ambito territoriale si svolgono anche con la collaborazione del c.d. volontario culturale.



Le caratteristiche peculiari del Volontario Open Culture sono la cordialità, la gentilezza e la padronanza dell’aspetto organizzativo e di accoglienza dei fruitori dell’evento. Il caso vuole che tale incontro avvenga proprio il 13 novembre, giornata mondiale della gentilezza, atteggiamento che sintetizza gli elementi distintivi dei nostri volontari.

Il pubblico, gli organizzatori dell’evento, gli artisti devono poter contare su persone allegre, simpatiche, disponibili e collaborative che abbiano un fine comune che è quello della buona riuscita dell’evento stesso per il bene dell’intera collettività”.

L’incontro si svolgerà alla presenza del Sindaco di Matera Domenico Bennardi, dell’Assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido, entrambi molto sensibili alle attività dei VOC, di alcune Associazioni locali con le quali i volontari hanno avuto il piacere di collaborare in quest’anno, ad esempio, Onyx Jazz Festival, Komen Basilicata, Fondazione Sassi e Diotima che ha realizzato il nuovo logo dell’associazione.

Procida sarà rappresentata dal Sindaco Raimondo Ambrosino e da numerosi volontari.

Si avrà anche la presenza di Giovanni Oliva Presidente pro tempore della Fondazione Matera Basilicata 2019 e Massimiliano Burgi.

Il giornalista Serafino Paternoster, fondatore della testata EcocNews.com , sarà il moderatore dell’incontro.

Certi che da questo incontro potranno scaturire delle interessanti conversazioni e collaborazioni tutti sono in trepida attesa di fare nuove conoscenze.