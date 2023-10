La copertina dell’album “Museica”, opera di Dell’Osso tra le migliori top 5

E’ lo stesso artista materano, Domenico Dell’Osso a ripostare sul proprio profilo la “felice” notizia che lo riguarda. La sua opera divenuta copertina dell’album “Museica”, il sesto della carriera di Caparezza uscito nel 2014, è considerata tra le cinque migliori copertine d’artista della musica italiana. Un riconoscimento meritatissimo per l’originalissimo tratto surreale dell’artista materano. La classifica è riportata dal magazine ARTUU (https://www.artuu.it/le-5-migliori-copertine-dartista-della-musica-italiana/?fbclid=IwAR3dCs4jWTy18SAFJr94nY_ljvXYOjrpf4RSOkyI32nLuxInwv7LuCxb66g) in un articolo di ieri, dopo che il 28 settembre scorso aveva pubblicato la top 7 di quelle disegnate sempre da artisti ma a livello internazionale (https://www.artuu.it/arte-musica-7-album-cover-disegnate-da-artisti-famosi/). “Con immenso piacere -scrive Dell’Osso- condivido con voi l’aver appreso che una delle “copertine” da me realizzate rientra fra le 5 migliori copertine d’artista della musica italiana.” Sulla specifica opera l’artista avverte che è “uno splendore che si può apprezzare pienamente abbandonando ogni vano tentativo di dominio e controllo sull’esistenza stessa e accettando il tutto come un perfetto, inspiegabile, grande mistero. Il senso della vita è la vita stessa. In quest’opera non sono importanti i singoli elementi quanto l’armonia tra gli stessi”.

Le altre copertine della cinquina sono opera di Ozmo per “Album” di Ghali, Felipe Cardeña per “Obladì Obladà” di Charlie Charles, Valerio Berruti per “Angoli nel cielo” di Lucio Dalla e Francesco Vezzoli per “Disumano” di Fedez.