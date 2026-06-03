La città di Sofia, Pozzuoli, candidata capitale creativa e della fragilità per il 2028

Se non ci siete mai stati o ne avete sentito parlare per via delle solfatare , per aver dato i natali alla grande attrice Sofia (Sophia) Loren, perché Edoardo Bennato ci ha dedicato un lavoro sui ”Campi Flegrei, per gli appassionati di calcio perché ci gioca la Puteolana e per altri buoni motivi che destano interesse, sorprenderà la notizia della presentazione del dossier di candidatura come capitale ‘creativa e della fragilità”. Non sorprende che nel comitato scientifico ci sia il materano, ma cittadino del mondo, Francesco Cascino che ci ha messo del suo per fare di Pozzuoli e dei Campi flegrei un laboratorio attivo- pieno di energia libera, come è nel sottosuolo di quell’area- per investire con l’arte contemporanea in una esperienza di sviluppo culturale, sociale ed economico. In cantiere tante intuizioni con gli artisti che porteranno di proprio un ”bradisismo” creativo in grado di contribuire a un progetto che si concretizzerà nel 2028. E poi con un sindaco Luigi, che porta un cognome importante della cultura italiana come Manzoni, il cammino andrà avanti spedito. Nell’esauriente comunicato stampa le linee del progetto.



comunicato stampa 1

Pozzuoli, 3 giugno 2026

Pozzuoli, capitale creativa della fragilità

Il dossier della città dei Campi Flegrei per il proprio sviluppo culturale,

sociale ed economico con l’arte contemporanea

POZZUOLI – Arte pubblica

diffusa, cammini d’autore tra i

quartieri e residenze di artisti,

in un dialogo costante con la

scienza che studia il singolare

fenomeno del bradisismo.

Questo, in sintesi, l’articolato

programma, intitolato La Città

delle Fragilità creative, con il

quale il sindaco Luigi Manzoni

candida Pozzuoli a Capitale

italiana dell’arte

contemporanea 2028.



Dopo la felice esperienza del settembre scorso di Panorama, il progetto

espositivo diffuso promosso dal consorzio di gallerie Italics, Pozzuoli guarda di

nuovo all’arte contemporanea con un’iniziativa che, coinvolgendo artisti di

ricerca – sia internazionali che provenienti dal territorio – intende essere un motore

di sviluppo culturale, sociale ed economico. Il dossier è partito da un ascolto

strutturato delle persone – soggetto culturale primo e non spettatore dell’iniziativa – per puntare alla creazione di un museo vivo che dialoga con la comunità di

Pozzuoli, dove l’arte non intrattiene, ma trattiene e chiede a chi guarda di

fermarsi, di lasciarsi coinvolgere e accettare il cambiamento.

La candidatura al bando del Ministero della Cultura si inserisce in un percorso

già avviato destinato a durare ben oltre il 2028, dando vita al Festival delle

Fragilità creative e al Patto delle Città fragili, una rete tra territori che condividono

problematiche simili.



Per Paolo Lubrano, direttore generale e coordinatore strategico del dossier,

«Pozzuoli è una delle pochissime città al mondo in cui una comunità di ottantamila

persone vive da oltre due millenni sopra una caldera attiva e ha imparato a

trasformare un destino di paura e fragilità in una forma di intelligenza emotiva. La

città non aspetta un verdetto per cambiare e la candidatura è la forma che

diamo a un percorso già avviato: una stagione culturale costruita con la

comunità, capace di lasciare opere, competenze e relazioni che resteranno ben

oltre il 2028».

Gli fa eco Francesco Cascino, direttore artistico curatoriale, art consultant ed

esperto di progettazione culturale, presidente di Art thinking project: «La fragilità

non è una debolezza da nascondere, è la materia di cui siamo fatti. Qui la terra

trema da duemila anni e la gente ha imparato a chiamarlo respirare. Agli artisti

chiediamo di onorare ogni ferita: non per renderla decorativa, ma per ricordarci

che siamo vivi».

Sul piano del racconto interviene il regista Luigi Pingitore, responsabile della

narrazione: «Raccontare Pozzuoli è identificarsi con Pozzuoli, terra di ferite e di

rinascite, città che conosce l’inferno dell’Averno e la meraviglia che c’è attorno.

Vogliamo invitare il mondo a vedere come si possa abitare la fragilità e farne

materia di creazione».

Il bando del Ministero della Cultura fissa al 15 giugno prossimo il termine per la

presentazione delle candidature; la città vincitrice sarà proclamata dopo l’estate,

entro il 30 ottobre. Con la Città delle Fragilità creative Pozzuoli ci crede.

Pozzuoli 2028 – la Città delle Fragilità creative

candidatura a Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2028

promotore

Comune di Pozzuoli

sindaco Luigi Manzoni

direttore generale e coordinatore strategico Paolo Lubrano

direttore artistico curatoriale

Francesco Cascino

responsabile della narrazione

ufficio stampa

Paolo Animato

Luigi Pingitore

giornalista professionista – ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI, 68486

 335 417548 –  paolo@animato.cloud