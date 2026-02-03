La Biblioteca di Matera? Che sia agente di cultura. Alcuni consigli

Ad auspicarlo, citando alcuni esempi concreti in Italia e all’estero., è l’architetto Giovanni D’Alessandro,che periodicamente stimola il dibattito su contenuti, progetti e chiavi di lettura su aspetti urbanistici, architettonici e funzioni che ‘’limitano’’ la crescita di Matera , visti anche nel rapporto con i territori provinciale, comprensoriale che- se affrontati con concretezza e lungimiranza- potrebbero portare valore aggiunto all’economia e al ruolo culturale da portare avanti dopo l’esperienza di capitale europea della cultura 2019. Questa volta riflettori puntati sulla biblioteca provinciale ‘’Tommaso Stigliani’’, oggetto di una intesa tra Regione, Unibas, Comune e Provincia che dovrebbe assicurare sostegno finanziario e rilancio negli anni a venire https://giornalemio.it/cronaca/biblioteca-stigliani-la-provincia-di-matera-protagonista-principale-della-sinergia-tra-enti/. L’architetto insiste per un ruolo di ‘’agente di cultura’’ e ne traccia linee e obiettivi. Nella cultura contemporanea, una biblioteca moderna, motore di creatività, innovazione e interazione sociale- dice D’Alessandro- è un percorso obbligato, è la vera carta vincente. Solo sperimentando soluzioni e formule nuove, chiamando a raccolta tutte le forze attive ad ogni titolo e livello, convogliando su obiettivi individuati tutte le risorse disponibili, questa città potrà offrire un esempio di capacità di progettare e vivere il proprio futuro’’. Giriamo i suggerimenti a quanti dovranno operare, con una adeguata pianta organica, al rilancio della ‘’nostra’’ Biblioteca.



Gianni D’Alessandro – architetto La Biblioteca – agente di cultura

La Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani, pur non rientrando nel progetto culturale Matera Cultura – Le Infrastrutture – presentato negli anni Ottanta all’indomani della legge 771 dell’11 novembre 1986, è un fondamentale segmento culturale. Questa istituzione si è insediata dagli anni Novanta nell’ex Monastero Palazzo dell’Annunziata, dopo varie e temporanee collocazioni in vecchi edifici, che a causa di vincoli strutturali, non soddisfano lo svolgimento di attività che, per la loro funzione, necessitano di spazi complessi che permettano di sviluppare la loro azione culturale su diversi livelli, corrispondenti ai differenti ambiti in cui si esprime in modo strutturato e ordinato il concetto di cultura.



Monastero Palazzo dell’Annunziata – Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani – La Biblioteca Provinciale, destinata secondo il concetto classico a luogo fisico finalizzato alla raccolta, alla conservazione e alla consultazione di risorse informative fisiche, come libri, riviste, quotidiani, rientra nel settore Riuso Adattivo, atto costruttivo per riattare edifici storici a nuove funzioni. La collocazione dell’infrastruttura nel Monastero dell’Annunziata, il cui costo di realizzazione si aggirerebbe pari a otto milioni di euro (compreso il promesso finanziamento di 550 mila euro della Regione Basilicata), non ha favorito per la sua struttura fisica e spaziale, nonché per la sua posizione rispetto al tessuto urbano, la nascita di un nuovo modello nello sviluppo socio-culturale. La dislocazione delle attività artistiche e culturali, è un processo che mira a distribuire la fruizione culturale; porta arte e cultura nelle aree marginali, crea un ecosistema culturale più capillare, valorizza il patrimonio locale, favorisce la partecipazione pubblica e la riattivazione urbana. E ancora, attua un processo integrato di miglioramento di aree degradate o sottoutilizzate, interviene per favorire le relazioni sociali e di appartenenza, spesso caratterizzate da un isolamento residenziale basato su fattori socio-economici o culturali. 1 Partendo da una riflessione sul concetto di cultura e sul ruolo delle biblioteche nel contesto moderno della società della conoscenza, questa esposizione evidenzia e sviluppa concetti che tentano di caratterizzare il tema della biblioteca nella cultura in età contemporanea: – identità, architettura, tecnologia e servizi alla cittadinanza –. Propone alcune considerazioni sul ruolo che possono rivestire le biblioteche e i sistemi che le raccordano nell’ambito delle politiche culturali e sociali dei territori.



Biblioteca Jaume Fuster (Barcellona) architetto Josep Llinas La biblioteca nella – cultura contemporanea – e Seattle Public Library

architetto Rem Koolhaas , svolge la funzione centrale di – agente di cultura –. Essa articola l’azione sviluppando strategie culturali complesse, agendo contemporaneamente su piani diversi e in settori vari, corrispondenti alle diverse sfere in cui si manifesta il concetto di cultura. La biblioteca va oltre la semplice conservazione dei libri, trasformandosi in un centro di aggregazione sociale e culturale, promotrice di identità, conoscenza e inclusione. Diventa promotrice di cultura quando svolge una precisa azione educativa, evolvendo la propria mission e le proprie metodologie di azione per raggiungere nuovi obiettivi funzionali al contesto in cui si pone. Svolge un ruolo attivo pianificando, promuovendo e realizzando eventi, iniziative e spazi di elaborazione culturale, sostenendo la comunità nella sua storia e nel suo sviluppo. Le biblioteche si configurano sempre di più come spazi pubblici legati alla vita cittadina, come – luogo del sociale – riprendendo il concetto da alcune public library americane. Favoriscono le competenze informative e di confronto, divengono una struttura educativa a fianco della scuola, un luogo di apprendimento e innovazione che mette in relazione spazi fisici e virtuali. Alla funzione bibliografica-educativa, esse affiancano un’attività di intrattenimento e svago; svolgono un compito sociale che implica nuove competenze del bibliotecario. L’elemento culturale permanente che le caratterizza, è il processo continuo di acquisizione di conoscenze, di informazione; cuore dell’azione culturale contemporanea delle biblioteche, posto a fondamento delle nuove costruzioni dall’inizio del Duemila. 2 La biblioteca è aperta per definizione, trasversale, convergente, inclusiva, capace di realizzare valore sociale; un luogo pubblico di informazione e confronto, cioè non commerciale, senza obbligo di consumo e in particolare un luogo di aggregazione sociale. Sono cambiati i valori architettonici. Una biblioteca deve essere flessibile, compatta, accessibile, estensibile, organizzata, varia, confortevole, sicura ed economica, che contribuisca alla rigenerazione urbana come processo di pianificazione urbanistica che modifica un’area o un sistema esistente attraverso una pianificazione dettagliata. La biblioteca è una struttura di comunita’ sociale, culturale, spazio di aggregazione e inclusione. Al suo interno si svolgono servizi per il cittadino: – attività culturali quali mostre bibliografiche e artistiche, gruppi di lettura, il supporto a progetti locali di apertura della cultura, gli eventi di collaborazione con editori, scuole e librerie, i festivals culturali, le attività interculturali –. Favorisce la nascita di un nuovo modello nello sviluppo socio-culturale e la definizione della qualità globale dello spazio urbano e territoriale.



La rinascita dei quartieri, la decentralizzazione delle attività artistiche e culturali, lo sviluppo di un nuovo pubblico locale, sono fenomeni che potrebbero svolgere un ruolo significativo nella trasformazione della città e sono terreno fecondo di azione per le biblioteche. Seattle Public Library architetto Rem Koolhaas Partendo da questi principi, le biblioteche hanno assunto – dal punto di vista fisico – un effetto sensazionale: hanno accentuato il ruolo di centro di socialità. Nella costruzione di nuove biblioteche vengono diversificati gli spazi di studio e di lettura, con sale di varia grandezza utilizzate per la formazione continua, per il – coworking – e per i seminari. Le nuove architetture bibliotecarie valorizzano l’apprendimento esperienziale e aggregativo degli utenti e la dimensione di – transizione culturale – favorendo processi d’integrazione e scambio fra i cittadini e il territorio. 3 L’architettura del nostro tempo, quale manifestazione della creatività, è la disciplina che può rappresentare il riconoscimento di ruolo centrale di questa struttura culturale dinamica dal punto di vista simbolico e fisico, mentre la tecnologia può contribuire a rendere l’architettura un fattore chiave del successo degli spazi fisici della biblioteca. L’architettura del passato, ha bisogno del suo periodo storico per essere riqualificata, per preservarne l’identità culturale, perché profondamente intrecciata con le esigenze sociali, politiche, economiche e culturali dell’epoca che influenzano scelte progettuali, materiali, simbolismo; necessita di un’analisi per comprenderne la funzione originaria, la contestualizzazione, l’evoluzione e il significato per la società che l’ha prodotta. La trasformazione di un edificio al suo riuso, nella logica di operare sul costruito in chiave contemporanea e di assumere la preesistenza urbana come occasione e risorsa su cui attivare processi di conservazione, rilancio, reinvenzione di funzioni, non basta a soddisfare le esigenze di una comunità che reclama un’entità aperta, dinamica, flessibile, volta a creare esperienze complete, a rafforzare le interazioni sociali nel suo complesso. E’ nostro compito salvaguardare ma senza pretendere di conservare indiscriminatamente, di trasformare e di creare nuove destinazioni d’uso. Da alcuni anni assistiamo a due processi; uno è il manifestarsi di rappresentazioni legate alla cultura come qualcosa indissociabile dalla realtà sociale, sviluppando un senso di appartenenza; l’altro, è il radicamento a scelte fondamentali, decisive, che si traducono in azioni orientate verso la definizione di piani di programmazione che influenzano profondamente obiettivi e impatto sulla società.



Palazzo del Collegio Romano Il BCNR – Biblioteca centrale nazionale di Roma – architetto A. Vitellozzi.

Il caso della Biblioteca Provinciale, che sta generando dibattito e controversie, coinvolgendo tutta la comunità attraverso petizioni popolari, non riguarda solo il rinnovamento, la modificazione, la conservazione della destinazione e tutela di un luogo multifunzionale. La vicenda ha davanti a sé un orizzonte più generale, che è quello del significato della politica e della sua capacità o incapacità di intraprendere un percorso di consapevolezza, accettazione e realizzazione della propria responsabilità. 4 Gli avvenimenti che continuano a susseguirsi, rivelano l’obsolescenza nell’attuazione delle politiche pubbliche, intese come messa in pratica di scelte che non sempre si trasformano in azioni concrete. Le argomentazioni innanzi esposte, inducono a delle riflessioni. Esse nascono come reazione a una presunta inerzia, o mancanza di visione dalle istituzioni, dalla non politica nel compiere azioni dovute, denunciando il vuoto culturale, sociale che il pubblico potere lascia non proponendo, nonostante le circostanze lo richiedano, un sistema alternativo per la definizione delle procedure da adottare, per la conservazione, gestione, organizzazione di questo fondamentale centro esperienziale e civico, preservando la memoria storica e culturale della comunità. L’idea che ha animato la collocazione della Biblioteca nel Monastero dell’Annunziata, si è rivelata inattuabile, inadeguata, Non sono condivisibili e sostenibili la strategia, i sistemi implementati che hanno guidato gli Enti proponenti nella scelta praticata; rilevano l’assenza di una visione e di obiettivi definiti per valorizzare appieno il centro culturale. Le riflessioni sin qui svolte, hanno un carattere indicativo e non si propongono in alcun modo di giungere a delle conclusioni. Tuttavia, esse intendono attirare l’attenzione su di un aspetto fondamentale: quello della rilevanza dell’impegno delle istituzioni e di tutti coloro che operano nel settore sociale e culturale, che sono responsabili della gestione e della diffusione del patrimonio culturale, della conservazione e della valorizzazione di beni culturali attraverso istituzioni come musei, archivi e biblioteche, a discutere criticamente sulla ricerca di un modello virtuoso, a fornire indicazioni che devono essere tradotte in politiche da adottare per una corretta gestione.



Sarebbe auspicabile che tutti gli interessati coinvolti in una esperienza che non ha precedenti, dedicassero le proprie energie per una evoluzione significativa. E’ certo un problema di disponibilità finanziaria ma è anche e soprattutto un tema che richiede un approccio integrato: non solo pianificazione e coordinamento, ma anche qualità specifiche – fantasia, competenza, impegno continuo – e una visione a lungo termine per affrontare problemi complessi. Matera, per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti, deve rivendicare con estrema fermezza e autorità la costruzione di una nuova biblioteca, contemporanea, centro culturale dinamico e inclusivo, al cui interno vengano distribuiti e diversificati spazi corrispondenti ai vari ambiti di applicazione in cui si articola il concetto di cultura Mi si obietterà che invece della conclusione di un percorso già preordinato, si prospetta qui l’avvio di un nuovo e più avventuroso cammino. Ebbene si. Nella cultura contemporanea, una biblioteca moderna, motore di creatività, innovazione e interazione sociale, è un percorso obbligato, è la vera carta vincente. Solo sperimentando soluzioni e formule nuove, chiamando a raccolta tutte le forze attive ad ogni titolo e livello, convogliando su obiettivi individuati tutte le risorse disponibili, questa città potrà offrire un esempio di capacità di progettare e vivere il proprio futuro.