Ce l’hanno girata in tanti ma, con un limite, finiva ad Accettura… e allora abbiamo ripreso un articolo,” La Befana dei Lucani…bella da passaparola”, già pubblicato il 6 gennaio 2019 che la riporta nella versione integrale. Una bella filastrocca diffusa con il passaparola del watasapp e che abbiamo rintracciato sul sito www.stigliano.net con i complimenti all’autore che ha rimato di paese in paese le gesta della simpatica vecchina, simbolo della tradizione natalizia dei nostri centri.

Quella segnata dal presepe e dai doni o della cenere e carbone, portati proprio dalla Befana con l’arrivo dei re Magi alla grotta di Betlemme seguendo la stella cometa. Quella dove la neve cadeva periodicamente da dicembre a marzo e si attendeva con pazienza e maestria di macellare il maiale, come continua ad accadere nei centri montani da Stigliano a San Mauro ad Accettura, da Laurenzana a Picerno.

E poi il tepore fiabesco del focolare con patate e ceci sotto la cenere, dolci e salumi e un bicchiere di quello buono.

Agli adulti l’invito a visitare i nostri piccoli Paesi di una Basilicata, che invecchia, segnata dall’emigrazione giovanile e dagli effetti negativi del dissennato uso delle risorse.

Alla Befana il compito di usare la ramazza…

Nel frattempo leggete e diffondete ‘ La Befana dei Lucani”

LA FILASTROCCA

La Befana dei Lucani

La Befana di Matera

viaggia di notte, mai di sera.

La Befana di Potenza

riempie le calze usando la lenza!!!

La Befana di Pisticci

con le calze fa sempre pasticci.

La Befana di Montalbano

cerca il sacco con una mano.

La Befana di Metaponto

dei regali ha perduto il conto.

La Befana di Ferrandina

arriva sempre di mattina.

La Befana di Bernalda

ti regala una sciarpa calda.

La Befana di Gorgoglione

porta in dono un maglione.

La Befana di Policoro

nella calza mette l’oro.

La Befana di Rotondella

porta in dono una padella!

La Befana di Scanzano

bussa piano con la mano.

La Befana di Venosa

porta sempre la stessa cosa.

La Befana di Colobraro

porta un dono molto raro.

La Befana di Nova Siri

per arrivare fa molti giri.

La Befana di Stigliano

vola in cielo piano piano.

La Befana di Accettura

viaggia nella notte scura.

La Befana di Montemurro

vuol trovare pane e burro.

La Befana di Sarconi

riempie le calze con tanti doni.

La Befana di san Mauro Forte

per venire vuole la corte!

La Befana di Montescaglioso

porta un dono meraviglioso.

La Befana di Castelluccio

porta ai bimbi un cavalluccio.

La Befana di Castelsaraceno

di viaggiare non può farne a meno.

La Befana di Chiaromonte

per fare in fretta attraversa un ponte.

W le befane lucane!