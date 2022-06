La Bbrn (la festa della Bruna) tra segni, riflessioni e sorprese

“C’è uno di tutto…” come ripete un vecchio intercalare italo dialettale materano nel programma di eventi, incontri, mostre contenuto de ” La Bbrn”, cominciato a scuola con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuola media Pascoli di Matera e intervallato da approfondimenti con i protagonisti della festa del 2 Luglio, mostre in Santa Maria de Armenis ed eventi come la ” Festa della Brunetta” che domenica 19 giugno coinvolgerà i piccoli. Del resto il mantenimento delle tradizioni è possibile se il testimone è raccolto proprio dai bambini, che saranno i cittadini di domani. E un assaggio del clima di festa, mancano appena 20 giorni al 2 luglio, lo abbiamo avuto con il fotografo Antonello Di Gennaro, autore del libro 626/627 che ha raccontato la festa con il taglio di chi sa scendere nell’anima dell’evento più atteso dai materani, spiegandone il perchè. Altri spunti sono venuti dalla mostra su alcuni segni della festa, apprezzati dai visitatori e tra questi anche un bozzetto inedito del carro trionfale, realizzato dal maestro cartapestaio Nicola Epifania tra il 1934 e il 1937.



Uno spunto di riflessione tra i cultori della festa. Senz’altro uno spunto interessante negli spazi messi a disposizione da Cna che ospitano anche una mostra di arte moderna e di artigianato artistico con i timbri di pane di Aldo Adorisio, materano verace, pronto a trasferire saperi del passato a grandi e piccini. E, a proposito, di materani doc, Nunzio Chiancone e la ”croscka” (il gruppo) di Ergghiò stanno preparando una sorpresa per il 2 luglio nel solco della tradizione. Evento top secret fino a quel giorno. Nel frattempo si lavora anche all’edizione straordinaria del tg 2 luglio, mentre la città segue con attenzione e a volte con disinformazione le diverse fase del programma. Madenn d’ La BBr(i)n vit ti ccià ffè… Madonna della Bruna vedi che devi fare, pensaci tu.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

LABrn

Al via un programma di iniziative

per divulgare la conoscenza della Festa della Bruna

tra gli studenti delle scuole medie e…non solo!

Mentre in città fervono i preparativi per la nuova edizione della Festa della Bruna, la prima dopo le restrizioni provocate dalla pandemia, l’associazione Ergghiò e F052 content production da qualche settimana hanno avviato un programma di iniziative mirato a divulgare la conoscenza delle tradizioni legate alle celebrazioni popolari del 2 luglio materano tra le giovanissime generazioni e a coinvolgere la comunità in azioni collettive legate ad esso.



Nella scuola media “Pascoli”, infatti, già da alcune settimane sono in corso incontri con i protagonisti della Festa e laboratori per la lavorazione della cartapesta, in collaborazione con la Cna di Matera, mentre ci si prepara al ritorno della Bruna dei Piccoli, in collaborazione col consorzio “La città essenziale”, e al memorial di calcio “Michelangelo Pentasuglia”, in collaborazione con Jogo Village, che, come annunciato mesi fa, coinvolgerà le rappresentative di Angeli del Carro, Pastori dell’Anima, Cavalieri di Maria Santissima della Bruna e il gruppo dell’auriga del carro trionfale, Dino Chiefa.

Il programma di iniziative, inoltre, prevede incontri a tema presso la chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis e porta a compimento un percorso di racconto della Festa della Bruna avviatosi con la produzione del “Tg 2…luglio”, prodotto da Ergghiò e F052 content production, che culminerà proprio il giorno della Bruna con un’iniziativa a sorpresa realizzata in collaborazione con l’azienda Egoitaliano e la Casa circondariale di Matera.

In allegato, il programma delle iniziative.



