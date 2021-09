Si è conclusa domenica sera, stranamente in perfetto orario (e non più in perfetto ritardo), la maratona di band che si sono avvicendate in Casa Cava sul palco del South Italy Blues Connection, iniziata sabato alle 15,00 con un antipasto servito venerdì sera in Piazza San Pio X a Buttiglione. E sono dieci anni che si rinnova questa festa di musica dal vivo, dunque ben prima di Matera 2019, grazie ad un motore a due pistoni, dalle sembianze di due simpaticoni (prima che ottimi musicisti) Rosario Claps e Donato Corbo, che non si ferma mai, anzi spinge ancora con più energia e verso orizzonti sempre più ampi così come confidato a Franco Martina nei suoi puntuali servizi sull’evento (https://giornalemio.it/eventi/b-come-blues-basilicata-e-un-sogno-nel-cassetto/) .

Ma sono dieci anni che questo motore deve spingere la macchina organizzativa di un evento, pur di grande livello con 44 band e 180 musicisti, sempre in salita.

E non finisce di meravigliare come tra coloro che dovrebbero avere antenne adeguate a valorizzare gli eventi di qualità, nessuno abbia mai pensato di fornire ai “potentini” Donato e Rosario che hanno scelto la Città dei Sassi come sede di questa loro importante creatura (da quest’anno ribattezzata Matera Blues Festival), quel sostegno adeguato a fare di questa kermesse un appuntamento centrale nel cartellone degli eventi materani.

Ma tant’è, purtroppo, sebbene ci auguriamo che vi siano in futuro orecchie più attente.

Nel frattempo, dopo aver festeggiato dal palco la chiusura dell’evento con una super jam session (con tanto di coro di voci davvero poco bianche guidato da Rosario e con Donato che non ha resistito ad imbracciare una chitarra, come da video che -come altre esibizioni- abbiamo pubblicato in diretta sulla pagina facebook di Giornalemio.it) e

dopo aver “posato l’ultimo cartone“, eccoli oggi trovare il tempo di vergare un loro primo bilancio e un ringraziamento circostanziato a tutti coloro che li hanno supportati nell’avventura appena conclusa.

Essi scrivono, infatti: “Eccoci qui! Appena posato l’ultimo cartone e possiamo sederci un attimo per cercare di realizzare cosa siamo riusciti a combinare quest’anno!

Il bilancio è molto soddisfacente considerando che siamo riusciti ad aggiungere altri tre tasselli a questo puzzle che stiamo immaginando da anni, la prima edizione del Matera Blues Festival, la prima edizione del premio Cinema e Blues intitolato a Giancarlo Graziaplena, grazie Marilena Musacchio, Lorenza Graziaplena . Mariachiara Graziaplena e Vincenzo Nardelli per aver presenziato, e la collaborazione con Trulletto Records di Sebastiano Lillo.

La verità? SIAMO FELICI!!!

Per realizzare tutto questo ci sono state molte persone che ci hanno aiutato fisicamente e non a partire dagli instancabili e immancabili Cristiano Savini , Giulia Savini e Shabnam Claps , Totò Cobraccio Carlo Iuorio per il supporto e l’impianto audio e luci del Matera Blues Festival, il tecnico del piano di sicurezza sicurezza , Franco Angelozzi e Valerio Lotito per aver messo a disposizione di tutti il loro strumento, @francescoaltieri per l’audio in Casa Cava, la Sicurezza che ha garantito il rispetto delle regole anti covid19 , la vera Sicurzza ” Tyson” , il personale di casa cava, l’amministrazione Comunale, i parter storici Residence Fra i Sassi in modo particolare la super @cristinaamenta , Osteria Malatesta, Paola Saraceno , i giornalisti e i fotografi…ovviamente se abbiamo dimenticato qualcuno è solo perchè dopo questa 3 giorni siamo cotti.”

(NB. la foto di copertina è di proprietà dei nostri due eroi)