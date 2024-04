L’ Accabadora della battagliera Michela Murgia a Matera

Come non ricordare quella donna sarda, tutto d’un pezzo, dotata di ironia e capacità comunicative non comuni, sorretta dalla fede per la verità, che ha dato sempre ‘’pane al pane e vino al vino’’, con argomenti spesso scomodi ma che hanno indotto- tra politica, cultura, testimonianza- a più di una riflessione? Michela Murgia, scomparsa nell’agosto 2023, arriva a Matera, ex capitale della cultura contadina del meridionalismo leviano con un lavoro ‘’ L’Accabadora’’ che le è valso il Premio Campiello e altri riconoscimenti fino agli adattamenti teatrali, come sta facendo l’Associazione Culturale Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti, che martedì 16 aprile terrà uno spettacolo presso la Galleria D’Arte Domus MadArt, con l’attrice-cantante Elisa Zedda e il musicista Andrea Congia. Un lavoro incentrato sulla donna ‘’accabadora’’ (colei che finisce, dal sardo s’accabu ‘’la fine’ e dallo spagnolo acabar ‘’terminae’’, che portava la morte a persone non in condizioni di andare avanti o comunque richiesta. Eutanasia ante litteram, intervento della Provvidenza o un rincorrersi tra vita e morte, speranza e fine del tempo messo a disposizione, come le Parche della mitologia greca? Gli ultimi interrogativi di Michela… Un invito a vedere lo spettacolo di domani sera e non solo per i sardi, che vivono nella Città dei Sassi.



ACCABADORA DI MICHELA MURGIA IN TOUR IN SUD ITALIA

Mercoledì 10, Giovedì 11, Sabato 13, Domenica 14, Lunedì 15 e Martedì 16 Aprile 2024 – Benevento, Napoli, Eboli (Campania), Picerno, Potenza, Matera (Basilicata)

Associazione Culturale Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti

La Casa di Suoni e Racconti sbarca nella Penisola con sei serate dedicate al libro “Accabadora” di Michela Murgia. Dal 10 al 16 Aprile 2024 in scena l’attrice-cantante Elisa Zedda e il musicista Andrea Congia in Campania e Basilicata

ACCABADORA DI MICHELA MURGIA – La Casa di Suoni e Racconti, in coproduzione con la compagnia Il Crogiuolo, porta in scena Accabadora, il celebre romanzo della nota scrittrice sarda Michela Murgia. L’attrice-cantante Elisa Zedda e il musicista Andrea Congia daranno voce e atmosfere sonore alla figura de s’Accabadora e al legame che unisce i personaggi Maria Listru e Bonaria Urrai

GLI APPUNTAMENTI E I LUOGHI – I sei appuntamenti in programma nella Penisola coinvolgeranno le regioni della Campania e della Basilicata: Mercoledì 10 Aprile 2024 alle ore 21:00 presso Il Funambolo – Caffè Letterario (Via Cardinal di Rende 2/4 – Benevento), Giovedì 11 Aprile 2024 alle ore 18:30 presso The Spark Creative Hub (Piazza Giovanni Bovio 33 – Napoli), Sabato 13 Aprile 2024 alle ore 21:00 presso il MOA – Museum of Operation Avalanche (Via Sant’Antonio 5 – Eboli – SA), Domenica 14 Aprile 2024 alle ore 18:00 presso la Torre Medievale di Picerno (Corso Vittorio Emanuele II – Picerno – PZ), Lunedì 15 Aprile 2024 alle ore 18:00 presso l’Associazione Insieme Onlus (Viale del Basento 102 – Potenza) e Martedì 16 Aprile 2024 alle ore 18:00 e alle ore 20:00 presso la Galleria D’Arte Domus MadArt (Vico Fornaci Vecchie 41 – Sasso Barisano – Matera)



COME PARTECIPARE – I Concerti Narrativi in programma a Benevento Mercoledì 10 Aprile, a Picerno Domenica 14 Aprile e a Potenza Lunedì 15 Aprile saranno ad ingresso libero. Per partecipare all’appuntamento di Giovedì 11 Aprile a Napoli è previsto un biglietto di ingresso di 7 Euro. L’appuntamento di Sabato 13 Aprile a Eboli prevede un biglietto di ingresso di 10 Euro. Infine, per l’evento di Martedì 16 Aprile a Matera ci sarà un biglietto di ingresso di 15 Euro che comprenderà lo spettacolo e l’aperitivo sardo-lucano allestito al termine di ognuna delle due repliche per un momento conviviale e di incontro con gli artisti

I PARTNER – Il tour dello Spettacolo è allestito dalla Casa di Suoni e Racconti in stretta collaborazione e con il sostegno di numerosi partner tra cui Il Funambolo Caffè Letterario di Benevento, The Spark Creative Hub di Napoli, il Circolo Culturale Mo’ Art e il MOA – Museum of Operation Avalanche di Eboli; l’Associazione La Rete, il Laboratorio Teatrale 95 e la Pro Loco di Picerno; l’Associazione Insieme Onlus di Potenza e la Galleria D’Arte Domus MadArt di Matera.

Il concerto narrativo Accabadora di Michela Murgia è parte integrante della programmazione artistica annuale della Casa di Suoni e Racconti, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna e sostenuta anche dalla Fondazione di Sardegna. A sostegno del programma è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org (buonacausa.org/cause/tra-le-musiche-2024)

SUL WEB: www.traparolaemusica.com