Jianwei Xun, autore di Ipnocrazia: il filosofo che non esiste…(creato con la IA)

Andrea Colamedici, filosofo e fondatore di Tlon, rivela oggi su L’Espresso che “Ipnocrazia. Trump, Musk e la nuova architettura della realtà” , il libro pubblicato a gennaio 2025 che ha suscitato grande interesse di pubblico e critica in Europa, è in realtà un esperimento meta-narrativo sulla costruzione della verità nell’era digitale. Il libro, presentato come opera del filosofo Jianwei Xun, è stato scritto da un collettivo di intelligenze umane e artificiali , come parte di un progetto di ricerca su IA e sistemi di pensiero per l’Università di Foggia e per lo IED di Roma. In Francia Le Figaro, ad esempio, ha dedicato ampio spazio a un’intervista a Xun, e sul concetto di “ipnocrazia” sono state dedicate ampie riflessioni su El Pais , Philonomist , Le Grand Continent , La Republica . “L’ipnocrazia non è solo un’analisi dei meccanismi di manipolazione della realtà nell’era digitale; è la manifestazione concreta di questi stessi meccanismi ”, spiega Colamedici. ” È una performance che ha provato a superare i confini tradizionali tra teoria e pratica, tra descrizione e performatività. Il progetto è nato anche in risposta ai limiti della cultura intellettuale italiana contemporanea progressista. Vedo una carenza di mito, gioco e performance – elementi che invece sono essenziali per articolare visioni alternative e coinvolgere emotivamente le persone “.

L’esperimento ha coinvolto la creazione di un’identità autoriale fittizia, Jianwei Xun, completa di biografia, presenza online e riferimenti fittizi incrociati. Le idee del libro, che analizzano Venire il potere contemporaneo opera attraverso la Manipolazione della percezione, sono state diffuse e apprezzate su numerose testate giornalistiche italiane e internazionali. In Francia Le Figaro , ad esempio, ha dedicato ampio spazio a un’intervista a Xun, e il termine Hypnocratie è entrato nel Wikizionario francese. Un articolo su L’Opinion ha rivelato che il testo è stato apprezzato dal presidente francese Emmanuel Macron. Il libro viene pubblicato oggi in Francia da Philosophie magazine Éditeur e tra dieci giorni in Spagna da Editorial Rosameron, in entrambi i casi con una postfazione rivelatoria che spiega la genesi e il senso del progetto. La rivelazione di oggi trasforma la natura dell’opera: da analisi teorica della post-verità a dimostrazione pratica dei meccanismi di costruzione narrativa. Il progetto offre spunti sulle dinamiche di validazione istituzionale, sulla diffusione delle idee nell’ecosistema mediatico contemporaneo e sul ruolo dell’intelligenza artificiale, che è al contemporaneo cura e veleno, rischio e opportunità.