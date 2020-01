Pochi giorni fa la popolare star hollywoodiana avrebbe rilasciato un’intervista nella quale avrebbe espresso la volontà di venire a vivere in Italia in un “paesino italiano e mangiare pane oppure dall’altra parte del mondo a Bali”.

L’annuncio dell’attrice di origine portoricane, Jennifer Lynn Lopez, meglio conosciuta come J.Lo, ha scatenato gli inviti dei sindaci di ogni parte d’Italia.Da Celleno, borgo di in provincia di Viterbo arroccato su uno sperone di tufo passando per Roero, in Piemonte, nelle Langhe patrimonio Unesco. E la notizia non poteva passare inosservata anche in Basilicata tanto da proporre l’ospitalità che J.Lo preferirebbe.

“I Borghi Eccellenti Lucani, con un patrimonio unico in cui pulsa il cuore vero della comunità Lucana, che invitiamo ed offriamo la scelta alla Lopez in circa 26 borghi.

Nei nostri borghi – fanno sapere dal coordinamento dei Borghi BEL – la popstar troverà sicuramente quello che lei desidera, ma in più potrà scegliere tra le tante eccellenze che la nostra rete offre: può optare per il gusto o per la cultura, per l’avventura o per l’arte, per la natura o per la tranquillità assoluta”.

Nell’attesa di sapere quale sarà la destinazione scelta dall’attrice, la Basilicata in tal caso sarebbe pronta ad offrirle tutta l’ospitalità di cui è capace.