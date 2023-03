Ivrea capitale del libro chiude. E Matera? Shh, silenzio

Domenica 26 marzo cerimonia di chiusura, a Ivrea, con la presentazione del ”Manifesto” per il futuro del libro dopo un anno da Capitale italiana di quel patrimonio culturale che arricchisce uomini e territori. Il lavoro fatto da Paolo Verri, prima ,durante e dopo( finchè è stato possibile) ha fatto tanto per Matera 2019, ha portato nella città piemontese una serie di eventi e un lavoro di rete, che non mancherà di procurare ricadute positive anche su altre realtà.”Come previsto nel dossier di candidatura – scrive Verri nel presentare l’iniziativa- con cui abbiamo vinto il titolo di capitale italiana del libro, Ivrea 2022 si chiude con la presentazione del Manifesto per il futuro del libro. Un lavoro collettivo, coordinato dal sottoscritto in collaborazione con Enzo Risso, direttore scientifico di Ipsos, a cui abbiamo affidato anche una ricerca sui lettori e le loro passioni. Vi aspettiamo domenica mattina a Ivrea alle ore 11,30 – se non potete venire di persone, vi potete collegare via sito www.ivreacapitaledellibro.it” Di Matera in un anno di attività della capitale italiana del libro non abbiamo saputo nulla. Nè di contatti, nè di presenze. Nè del Comune e nella della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” finita i quel silenzio quaresimale ,legato ai contraccolpi negativi della instabilità politica che tocca sia Potenza che Matera. Consigliamo,piuttosto, di leggere gli scritti di un grande imprenditore illuminato come Adriano Olivetti, legato a Matera per gli investimenti anche di natura culturale e sociale per il Borgo La Martella e, più in generale, per la storia dei Sassi. Ne riparleremo per il 70° anniversario della fondazione del borgo, ma quello è un altro programma…