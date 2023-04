Isabella Santangelo e quelle trascrizioni autografe di Scotellaro dalla Bibbia

Isabella Santangelo, che è venuta a mancare all’età di 98 anni a Sant’Ilario di Atella (Potenza), non era solo la promessa sposa ma anche una delle muse ispiratrici di Rocco Scotellaro, il Sindaco contadino di Tricarico, che a lei dedica i versi “quando la pioggia verrà non ti lascerò sola / quando il sole sarà alto ti canterò nelle vene” della poesia “Senza titolo” . Gerardo Evangelista, segretario regionale della Fim Cisl di Basilicata, anch’esso originario di Tricarico (Matera) nel dare ieri la triste notizia ha detto: “Cento anni fa nasceva il poeta della libertà del Sud, Rocco Scotellaro, che contribuì a dare risonanza nazionale alla questione meridionale. Nel centenario della sua nascita, la professoressa Isabella Santangelo, sua promessa sposa, ci ha lasciati oggi”. “I due -ha aggiunto- si sono amati da giovani ma, come accade in molte storie d’amore, per vari motivi non sono riusciti a realizzare il loro sogno. Scotellaro ha dedicato molte poesie a lei, e Isabella ha vissuto con il ricordo sempre vivo nel suo cuore, non riuscendo mai a staccare il pensiero da Rocco. Il destino ha voluto che, quando Isabella si è trasferita da Tricarico, poi a Portici e infine a Melfi, la via della sua nuova abitazione fosse in via Rocco Scotellaro. Come spesso accade nelle storie più belle, ci sono molte coincidenze belle e amare”. In queste ore si ricorda del sentimento forte tra i due che, anche se non si sposarono, è rimasto sempre vivo e di Ulderico Pesce che raccolse le profetiche parole che Scotellaro le disse quando partì per Portici: “Se non torno véstiti di nero e aspettami. E da allora lo aspetto“. Infatti, Isabella Santangelo non si sposò mai, lo ha aspettato tutta la vita ed anche se si trasferì da Tricarico, prima a Napoli e poi in vari centri lucani, ha sempre tenuto vivo il ricordo di Rocco. In una di queste occasioni, riferisce il Professore Giovanni Caserta in un breve ricordo di un incontro con Santangelo che ci ha inviato, ricevette dalla stessa copia di documenti che ha pubblicato nel suo recente libro “I cent’anni di Rocco Scotellaro1923-2023, dalla cronaca al mito” (https://giornalemio.it/cultura/i-centanni-di-rocco-scotellaro-1923-2023-dalla-cronaca-al-mito/). Documenti che se integrati con altri eventualmente in possesso di depositari al momento ignoti, potrebbero aprire -a giudizio dello storico- un nuovo punto di osservazione sulla figura del Sindaco poeta o del Poeta sindaco.

“Non ho conosciuto Isabella Santangelo. –scrive in questa breve nota Caserta– Ci ho parlato una sola volta. E ne ho un bel ricordo, benché sfumato dal tempo. Credo che fossi ad una delle tante commemorazioni al vecchio jolly hotel, a Matera. Mi si sedette a fianco, d’improvviso, una signora. Si presentò per Isabella Santangelo e si congratulò per un mio articolo appena uscito sulla rivista Riscatto. Aveva titolo Rocco Scotellaro poeta biblico e liturgico. Forse era stanca della liturgia politica che si stava, ancora una volta, celebrando sul suo Rocco. Mi rivelò che Rocco leggeva la Bibbia e seguiva soprattutto i riti pasquali. Mi consegno delle trascrizioni autografe che Rocco fece e faceva dalla Sacra Scrittura. Non so se mi consegno gli originali.

Oggi ho le fotocopie, che finalmente pubblico nel mio Rocco Scotellaro cent’anni dopo. Gli originali potrebbero essere rimasti tra le carte di Isabella oppure tra quelle di Rocco Mazzarone. Non essendo stato mai geloso delle mie cose, fatte le fotocopie, le passavo a chi ne faceva raccolta. Azzardo: potrei averle date a Rocco Mazzarone, che sapevo depositario di carte di Scotellaro.

Ma non ci giuro. Mi sembrava interessante, comunque, dare questa notizia, che apre altri spiragli sul troppo celebrato Sindaco poeta, che preferirei definire Poeta sindaco.”