Isabella Morra voleva essere una cortigiana

Con l’abilità che nessuno le può negare, ma che non fa bene al Paese, la signora Meloni, che preferisce farsi chiamare Giorgia, si è offesa perché Landini l’ha definita “cortigiana”, sinonimo di prostituta. Astenendosi, almeno per il momento dal far querela, pratica cui altre volte è ricorsa, ha esibito una pagina di dizionario, crediamo, Treccani, su cui cortigiana era detta indicare, per eufemismo, la prostituta. Si è guardata bene dal mostrare probabili pagine o passaggi precedenti che, sicuramente, facevano la storia della parola, rivelando che questa, in origine, indicò donna di alto livello morale e culturale.

Lunga è la storia; va raccontata per rapidi salti, a partire dalla curtis, luogo di vita e di residenza del feudatario, cioè del “signore”. Ambiente elevato e raffinato rispetto al contado, la curtis era luogo eletto che poneva su un piedistallo la figura della donna, detta “madonna”. L’uomo, il vassallo, il cavaliere, gentile egli pure, era chiamato a servirla, rendendole omaggio. Correvano, in questo clima, straordinarie storie d’amore. Erano le belle storie di Lancilloto e Ginevra, Tristano e Isotta, Orlando e Angelica…

Il salto successivo fu quello del dolce stil novo, con cui la donna finiva col diventare angelo disceso in terra a miracolo mostrare. Sui banchi della scuola si imparò che era comparsa, appunto, la donna angelicata, inviata a dare beatitudine e a portare l’uomo in paradiso. Fu il compito di Beatrice.

Pur in periodo di ritorno alla mondanità e alla terrestrità, attraverso la cultura umanistica e rinascimentale, spesso naturalistica e laica, se non laicista, in periodo di “Signorie”, la donna pur perdendo la corona angelica, era organizzatrice della perfetta vita di corte, ma anche suggeritrice di “intraprese” politiche, espressione di superiore intellettualità, eleganza e cultura, più dell’uomo, o, almeno, braccio dell’uomo. La storia della letteratura e della cultura italiana, ed europea, è piena di donne di alta ascendenza. Uno scrittore del Cinquecento, Baldassarre Castiglione (1478-1529), in un saggio intitolato Il Cortegiano, tratteggiava tutte le virtù che dovrebbe avere l’uomo di corte; il penultimo capitolo lo dedicava alle qualità che deve avere la cortigiana.

Per una donna, vivere a corte, significava un salto sociale auspicato e auspicabile. Isabella Morra, la poetessa lucana di Valsinni, attribuisce tutta la sua misera condizione e leopardiana infelicità al fatto di vivere in provincia, tra gente rozza e ignorante, che nulla sa di poesia e finezza. A Valsinni non si sentiva donna. Diversa sarebbe stata la sua vita se fosse stata “nodrita in cittade”. Aspirava perciò ad una emigrazione, ad una “fuga”, ad un matrimonio che la portasse lontano, verso più spirabile aere. Questo sogno la indusse, forse, a “rispondere” al corteggiamento di don Diego Sandoval De Castro, poeta dalla vita avventurosa e piena di successo. Questa “ingenua” corrispondenza, anche se solo intellettuale, le costò la morte per mano dei fratelli.

E’ nello stesso Cinquecento, però, che il termine “cortigiana” comincia ad avere un significato che allude a luoghi paralleli alla corte, ma non ancora luoghi di amori volgari. Le cortigiane lontane dalla corte erano, il più delle volte, figlie naturali e illegittime del “signore”, che, non potendo ammetterle in famiglia, si preoccupava tuttavia di curarne la formazione culturale e intellettuale, assicurando, contemporaneamente, buone condizioni di vita. Queste donne, di elevata formazione, ma non di corte, intrecciarono amori e legami affettivi con altri “signori”, organizzando e mantenendo cenacoli d’arte, cultura e bel vivere. Furono salotti letterari ante litteram, frequentati da pittori, scultori, poeti, tra i maggiori del tempo. Quelle donne erano esse pure poetesse, scrittrici, pittrici,. amanti della musica e virtuose della musica. Corrono alla memoria i nomi di Gaspara Stampa, Veronica Gambara, Vittoria Colonna, Laura Peperara, Veronica Franco, Tullia d’Aragona, Barbara Torelli, Isabella Andreini… Sono nomi registrati nei migliori manuali di letteratura. Singolare è il caso di Veronica Franco, veneziana, che, giunta ad una certa età, abbandonò l’attività di cortigiana, ovvero donna di salotto, e, con un ulteriore, generoso salto, si legge che fondò una casa di recupero per le prostitute da marciapiede. E si ritirò in convento.

Come sempre succede, il tempo fa sì che le parole acquistino via via sempre nuovi significati, che si aggiungono al precedente, storicamente fissato e consacrato. Si parla di metafora, cioè di trapasso di significato. Se però una parola nuova serve per oscurare e toglier valore di volgarità ad altra parola, fino alla sua lenta scomparsa, si ha l’eufemismo, che è modo di togliere alla parola sostituita ogni carattere offensivo. La parola “cortigiana”, nel nostro caso, prende il posto di meretrice e di prostituta, se non di puttana, parola usata con una certa frequenza da Dante, anche per indicare la Chiesa corrotta. E’ ovvio che l’eufemismo è, di fatto, rispetto per la persona che, per quanto prostituta, o puttana, ha diritto a ogni rispetto. Nessuno sa perché sui marciapiedi di Torino, negli anni della grande emigrazione si incontravano, spesso, Filomene e Caterine. Si può immaginare. Nessuno sa perché la nigeriana, oggi, per quale dramma umano accoglie uomini dietro i cespugli o nella baracca abbandonata. Si può immaginare.

Ovviamente, non sappiamo se la signora Meloni Giorgia è a conoscenza di tanta storia. Se però, come si è detto, le parole, nel tempo, acquistano nuovi significati che si aggiungono ai vecchi, diventano parole di molteplice valore. Un lettore, uno scrittore, una presidente del Consiglio, come ogni mortale, ha, perciò, il dovere di contestualizzare il testo. Nel discorso di Landini non c’era riferimento a bordelli o casini o amori venduti tra le sterpaglie o adescamenti volgari. Landini diceva che la Meloni Giorgia aveva in tutto accontentato i disegni politici di Trump. Perciò, resasi conto del contesto, avrebbe dovuto, piuttosto, domandarsi se vale la pena assecondare i disegni politici di Trump, sempre inaffidabili, o, ancor di più, offendersi con Trump per il “servizio” che – disse – gli offrivano coloro che, politici e capi delle nazioni, uomini o donne, gli si rivolgevano per aiuto. Non le riportiamo, quelle parole. Erano parole triviali, da trivio, appunto, non da curtis.