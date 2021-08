L’abbiamo beccata appena tornata a casa, a San Mauro Forte, o San Mauritz come la chiamano alcuni auspicando che lo ”Spirito Santo” della cultura d’impresa faccia il miracolo come accade per la nota località invernale svizzera, meta di tanti vip. E Isa Grassano una ”very important person” , una persona veramente importane lo è per davvero. Per quella sua voglia di approfondire, viaggiare, lavorare con passione e curiosità che la hanno portata a essere scrittrice, blogger e giornalista free lance di successo. Fatica e rinunce ci stanno e dopo aver aperto le valigie le viene immediato indicarci il programma della serata ” una doccia e ” poi m ‘ vad a cocch” e poi mi vado a coricare” prima di fare una chiacchierata, in vista della presentazione del libro ” Un giorno sì un altro no”, Giraldi Editore, che presenterà a Palazzo Arcieri venerdì 13 agosto. Data e giorno contano poco, visto che nel paese della jella e della magia (Colobraro) ne hanno fatto un volano di promozione turistica con quei ” Sogni di una notte di mezza estate a quel paese”



Sognare ma rimboccandosi le maniche. Ed è quello che potrebbe essere la fortuna della sua San Mauro che, come altri comuni della Basilicata, è alle prese con un calo demografico progressivo, aggravato dal taglio dei servizi e della precarietà dei collegamenti infrastrutturali che consigliano i giovani ad andar via. ” Mi spiace – dice Isa- che i giovani vadano altrove. Eppure risorse e potenzialità ci sono. Continuo a ripeterlo: Ma almeno provateci ad aprire una struttura della filiera turistica. E invece…non si muove nulla. Mi occupo di turismo e ho visto tanti piccoli centri veder cambiato il proprio futuro valorizzando quello che hanno, rivitalizzando centri storici in abbandono o a pezzi. San Mauro ha una torre da visitare, la chiesa madre, 40 palazzi nobiliari, itinerari delle cantine, tesori di pregio e poi un evento legato alla transumanza, che andrebbe consolidato, come il Campanaccio. Ma quel suono liberatorio,nella ricorrenza di Sant’ Antonio Abate, resta bloccato nel batacchio…San Mauresi diamoci una mossaaa!”



E l’esortazione di Isa, che qui ha lasciato parte del suo cuore e affetti, è di quelli che qualche consiglio potrebbe darlo per una offerta turistica da costruire.Certo, se fosse l’assessora al Turismo del Comune di San Mauro Forte ci sarebbe un impegno diretto, da trascinatrice… ” Non è possibile, non posso farlo – commenta- ho tanti impegni che mi assorbono tanto tempo. Ma se me lo chiedessero non lesinerò consigli. Ai Sanmauresi, e ai giovani, rinnovo l’invito a provarci. L’esempio di Palazzo Arcieri Bitonti , che accolse lo scrittore Cesare Malpica nel 1847, e oggi ospita un interessante museo multimediale dedicato al “Viaggio in Basilicata” rappresenta una valida opportunità per guardarsi intorno e costruire l’offerta turistica. Per farla breve c’è tanto da fare…Isa,intanto, giovedì 12 è a Cirigliano per ritirare il premio Torre d’Argento che in passato hanno ricevuto per esempio Rocco Papaleo, Carmen Lasorella. Poi la presentazione del libro a Palazzo Arcieri Bitonti. Ma questo volta non ci sarà il papà Nicola, che ha problemi di salute. Lo avrà comunque accanto, come mamma Maria che l’ha lasciata troppo presto ma che segue e consiglia da lassù…E segue Isa ovunque anche quando, appena arrivata in paese, ha visto il cartellone degli eventi dell’estate sanmaurese con il suo nome. E la cosa le ha destato emozione. Porterà con sè la locandina e la conserverà gelosamente, perchè è una parte della sua vita, della sua infanzia, quando curiosava tra le righe dei manifesti degli eventi estivi per scegliere la serata da seguire. E venerdì 13 amici e compaesani saranno con lei, per farle tanti complimenti, naturalmente. Finita? Macchè. Il 14 presentazione del libro a Pietrapertosa ( Potenza) dove Arabella, protagonista femminile del romanso, compie il famoso volo dell’Angelo. Ce ne vorrebbe uno anche per SanMauritz per uscire dal Cantone della Cavonica…Un tratto di strada è in cantiere e chissà che lo Spirito santo per intercessione del Patrono non faccia il miracolo. Isa, naturalmente, è pronta a tirare fuori un romanzo. Il titolo? Ma ”Viaggio a SanMauritz” naturalmente.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL'EVENTO

Comunicato Stampa Giraldi editore

Torna a casa Isa Grassano, con i protagonisti del suo romanzo

"Un giorno sì un altro no" sarà presentato, venerdì 13 agosto, alle ore 18,30

nella corte di Palazzo Bitonti a San Mauro Forte, suo paese natio

Un evento organizzato dall’associazione Pro Loco di San Mauro Forte

e dal Museo multimediale In Viaggio In Basilicata

Con “Un giorno sì un altro no” (Giraldi Editore) il primo romanzo di Isa Grassano – giornalista, blogger e autrice di guide turistiche emozionali – si fa un viaggio nei sentimenti ma non mancano “pillole da viaggiatrice”. Perché l’autrice da sempre ama scoprire il mondo, tanto che molto presto ha lasciato il paese natio, San Mauro Forte, per cercare la sua strada e vivere emozioni, ma sempre portando la sua terra nel cuore.

E a San Mauro Forte che fa ritorno, insieme ai protagonisti Arabella e Ludovico, per raccontare questa sua avventura lavorativa ma anche e soprattutto per incuriosire i lettori e le lettrici su questo libro che, giunto alla terza ristampa, e a otto mesi dall’arrivo in libreria, continua a ricevere un ampio consenso di recensioni e critiche e a vivere di un forte passaparola.

Un evento fortemente voluto dalla Pro Loco di San Mauro Forte e dal Museo multimediale In Viaggio In Basilicata per contribuire al rilancio della cultura e del turismo nel piccolo borgo lucano (inserito tra i Borghi Autentici), dopo mesi di restrizioni. Un ritorno in presenza per parlare di libri e di viaggi e di mete turistiche, ovvero di quel patrimonio diffuso che è la vera ricchezza del nostro Paese.

Appuntamento venerdì 13 agosto alle ore 18,30 presso il cortile del Palazzo Arcieri Bitonti, con ingresso libero consentito nel rispetto delle vigenti norme di Legge Anti-Covid.

I personaggi si muovono sullo scenario di una Roma incantevole «talmente bella da sembrare sempre “nuova”, mentre le luci saltellano sui mattoni antichi e sembrano lanciare messaggi affettuosi da un monumento e l’altro», ma non mancano excursus in altre località, come le Dolomiti Lucane (la protagonista prova l’ebbrezza di librarsi in aria con il Volo dell’Angelo, il macro attrattore del territorio), la Valle d’Itria in Puglia, fino a New York “un’isola che galleggia sull’acqua del fiume come un iceberg di brillanti”, come la definiva Truman Capote. Tra un’avventura e l’altra di Arabella con Ludo, tra la lettura di un oroscopo e la scrittura di un necrologio si scoprono anche curiosità poco note, come la fontanina degli innamorati che c’è in un angolo di Fontana di Trevi a Roma e che garantirebbe alle coppie che ne bevono di essere legati per sempre.

Ma non è tutto “rosa” o “leggero”. La seconda parte del libro diventa più introspettiva e la protagonista Arabella cerca di far quadrare i conti della sua vita, fra tante questioni irrisolte: il rapporto con il padre, le sue relazioni che non funzionano, il ghosting, la morte della madre e i ricordi del passato («c’è un filo sottile che ti unisce ai ricordi. Specie a quelli che fanno il rumore della sofferenza. È trasparente ma a volte se allunghi la mano, puoi toccarlo. Sentirlo vibrare»). Ma anche il disagio psicologico, a cui troppo spesso non si dà ascolto.

Un proverbio – che l’autrice ha raccolto nei suoi giri di lavoro ma anche nella stessa Lucania – fa da chiosa a ogni capitolo e da contrappunto alle citazioni di canzoni italiane all’inizio. E alla fine resta una consapevolezza: “Quando non sai dove stai andando, ricorda da dove vieni”.

Un giorno sì un altro no

Isa Grassano

Giraldi Editore

€ 15,90 e-book € 8,49 (pp 358)

in vendita in libreria, su Amazon, su tutte le piattaforme on line e sul sito della casa editrice (www.giraldieditore.it)

Biografia

Isa Grassano, Lucana doc, vive a Bologna. Giornalista professionista freelance, collabora con le più importanti testate nazionali tra cui «I Viaggi e il Venerdì di Repubblica», «Intimità», «Lei Style», «Touring», «Donna Moderna». Scrive di attualità, interviste a personaggi, storie vere, turismo. Cura rubriche di libri e il blog amichesiparte.com (per sole donne, non donne sole). Ha vinto diversi premi giornalistici e riconoscimenti. È cofondatrice del Constructive Network (di Giornalismo Costruttivo), tiene corsi di formazione per l’Ordine dei Giornalisti ed è tutor al Master in Giornalismo di Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Fa parte delle community di Influencer Backfitprogram, Ourtrips&travel, dove parla di libri, benessere e mete turistiche. È autrice di guide “emozionali” per Newton Compton (101 Cose Divertenti Insolite e Curiose da Fare Gratis in Italia almeno una volta nella vita, In Viaggio con le Amiche e Forse Non Tutti Sanno che In Italia), e racconti per antologie letterarie (Lettere alla Madre e Lettere al Padre – Morellini).

Ottimista patologica e sognatrice, non potrebbe mai fare a meno del mare, del sole, dei viaggi e di un pizzico di autoironia.

