Irsina nel ‘’Fantastico Medioevo’’ c’è… Eccome.Va inserita nel progetto!

A ribadirlo con fonti storiche e foto, e un pizzico di incredulità, è la Pro Loco di Irsina ( Matera), l’antica ‘’Montepeloso’’ che è stata ed è tanta parte della memoria e dei percorsi federiciani, soprattutto in quel che lega contadi e comprensori di Basilicata e Puglia. E ignorarlo, forse per superficialità, fretta e altro…, sarebbe un atto di lesa maestà nei confronti del grande Imperatore ‘’Stupor Mundi’’ e di un progetto di ‘’ Fantastico Medioevo’’ che deve avere nella serietà dei contenuti e delle finalità un supporto scientifico e di culturale completo ed esauriente. La Pro Loco guidata dal presidente Giacomo Silvano che sulla storia di Irsina ha lavorato e continua a farlo, anche con una proficua collaborazione di largo respiro, proprio non ci sta a questa dimenticanza come aveva fatto con altri toni l’ex sindaco e ora consigliere regionale Nicola Morea https://giornalemio.it/cultura/come-la-via-appia-antica-morea-e-il-medioevo-non-dimentichiamo-altri-luoghi/. Le foto del servizio, commentate nella nota che segue, sono la conferma che occorre rimediare per tempo. La storia è lì è non può essere ‘’sunteggiata’’ o ignoranda. Attendiamo che promotori e organizzatori del programma tengano conto di quanto riportato dalla Pro Loco, a disposizione per qualunque tipo di spiegazione sull’argomento. Anzi. E’ opportuno che si provveda per tempo.



LA NOTA DELLA PRO LOCO DI IRSINA

La veramente lodevole iniziativa “Fantastico Medioevo” con cui la Regione Basilicata e la Fondazione Matera 2019 hanno inteso valorizzare il periodo storico medievale lucano, non ha incluso la Città di Montepeloso oggi Irsina, che sin dalla conquista Normanna è stata protagonista assoluta della storia della nostra Regione e di quella del Ducato di Puglia e del successivo Regno di Sicilia.



Giova ricordare che furono gli esiti della battaglia di Montepeloso a determinare la nascita della Contea di Puglia, con i Normanni vassalli del Principato di Salerno a sconfiggere in una località tra Monteserico e Montepeloso ancor oggi chiamata “Serra Battaglia”, i Bizantini calati da Montepeloso.

E quando Ruggero II riunificò il Regno di Sicilia, al Ducato di Puglia e al Principato di Capua, l’ultima piazza forte conquistata fu Montepeloso, con distruzione della Città e massacro degli abitanti.

E che Manfredi, ultimo Re della dinastia Normanno-Sveva, figlio illegittimo di Federico II e Bianca Lancia, non esitò a imprigionare e poi eliminare Berthold Von Hohenburg, Signore della terra di Montepeloso, strettamente imparentato a Manfredi perché aveva sposato Isolda Lancia, solo perché stava lealmente difendendo il Trono di quello che poi sarà Corradino di Svevia, dalle mire ambiziose di Manfredi appunto.



Pleonastico parlare poi del periodo angioino, con la splendida Cripta di San Francesco con affreschi trecenteschi.

Si arriva così al periodo aragonese in cui Montepeloso diventa crocevia meridionale del Rinascimento, con opere importate da Padova tra cui un dipinto di Andrea Mantegna (Donazione De Mabilia), che attualmente si trova al museo di Capodimonte.

Pur rattristati da questa esclusione, in ogni caso Vi auguriamo ogni successo di questa lodevolissima iniziativa, sperando in un ripensamento dei promotori del “Fantastico Medioevo”.

La Pro Loco di Irsina APS/ETS