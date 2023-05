“Io so chi è stato…” ricordando il militante- poeta Eustachio Ricciutello

Spaccati di vita tra amicizia e amore, lotta e spirito di rivalsa, lavoro e sacrificio, aria di rivoluzione e ritorno a casa, in quella città dei rioni Sassi ( si scrive sempre in maiuscolo) che lo videro partire alla volta di Milano, per necessità, ma dove rafforzò la sua formazione di impegno politico e filosofico come era nella esperienza tedesca. Sono i versi di ”Eustachio Ricciutello” che il buon Michele Saponaro ci ha passato alla vigilia dei 40 anni dalla pubblicazione della raccolta ”Io so chi è stato”, stampata presso la tipografia Bertoncello di Cittadella( Padova) nel 1974 a cura di Rebellato Old editore. Si tratta di 81 poesie, che raccolgono tre fasi, tre esperienze diverse di Eustachio ( tra gli animatori del Centro servizio culturali di Matera) contrassegnate dai temi ” Io so chi è stato”, ” Al Nord c’è il pane” e ” La condizione”. Ne abbiamo scelte tre per apprezzare la vena poetica, sofferta ma lucida di Eustachio che meriterebbe di esser ricordato adeguatamente . Agli amici ed estimatori di un tempo il compito di attivarsi.



Partiamo dai versi sul ” Matera ” di mezzo secolo fa, che mantiene- dopo l’anno da capitale europea della cultura 2019- la sua dimensione provinciale e i limiti di collegamento che ne hanno preservato (ricorrenti varianti al Prg e devastazione a parte su Murgia Timone) I’integrità territoriale .

MATERA

” Strade morbide di catrame

che furono mulattiere e siepi

la mia gente calca.

Raro lo schiocco del mozzone

e il traino segue nel cortile

la ruota della ruggine.

Matera sta

con le Murge inerme

evacuata

come una fortezza

distrutta

nuda

sotto il sole del Sud ”

DA AL NORD C’E IL PANE

“COMPAGNA DI VIAGGIO”

Stiamo ancora ridendo

per quel venditore di bibite

che a Foggia ha mandato a quel paese

il vecchio prete che non l’ha pagato.

Così t’ho conosciuta

che ridere che hai fatto!

Mi ha parlato di te

mi hai parlato dei tuoi che ti dispiace

averli lasciati ma dovevi

sei la maggiore, mi ha detto

che a MIlano lavori da matta.

Sei nera come un’abissina.

Ora perderai il colorito

al neon della sartoria

nella pensione le sere che verranno

dove mi dici non potrò vederti.

Senti facciamo una cosa

domenica passo a prenderti.

Come hai detto?

Ripa Ticinese numero…

DA “LA CONDIZIONE”

GLI INTELLETTUALI

In un buco della fascia silana

protetto dai boschi come un lupo

da questa gente che

che mastica ossi di cavolo

e spolpa ricchi di castagno e in companatico

apprendo che non è spreco

ma delitto senza remissione

sacrificare la capra per fare Natale

la capra amica delle notti

compagna nella paura e nella sorte.

A questa gente è rimasta la capra

a voi neppure un torso di cavolo

da mordere per rabbia

la vostra tenera rabbia

di apprendisti della rivoluzione da salott,

orticaria borghese passata dalla cassa,

con tanta dedizione

per amore.



foto tratta da libro di Luigi Acito ”Architetture”