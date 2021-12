Il sindaco della città di Carlo Levi, dei Calanchi Luigi De Lorenzo gira a mille con le iniziative per aggiungere un’altra ” C” a un paese simbolo della voglia di rilancio e di promozione del suo paese e della Basilicata. Una ”C” che sta per candidatura a capitale italiana della cultura 2024. Motivazioni e ”sostanza” ci sono e a confermalo il dossier con le cose fatte e che sarà possibile fare in futuro. E domani 5 dicembre un altro passo ponendo gli sguardi oltre confine…



Aliano “sguardi oltre confine” presentazione dossier alla comunità Lo faremo insieme con Eva Immediato che modera e conduce la serata,con Pietro Cirillo con la sua musica tarantata per Aliano2024 – con Mariolina Venezia per Aliano2024 autrice del ultimo suo lavoro “ e che cavolo” il mondo secondo Imma Tataranni

e la grande orchestra Laureana di Borriello e tanti amici che sostengono Aliano città candidata a Capitale Italiana Della cultura 2024 vi aspetto domenica 5 dicembre ore 17 sala convegni dei calanchi via Rocco Scotellaro