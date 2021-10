Un appuntamento annuale con l’iniziativa invito a Palazzo per ammirare a Matera, presso la sede storica della Bper di piazza san Francesco d’Assisi,le opere d’ arte di maestri di ieri e di oggi. Da Vitantonio Conversi a Ginetto Guerricchio a Nicola Filazzola lungo un percorso reale che è la storia della Banca, cresciuta negli anni, guardando al futuro e radicata sul territorio. E del resto, aggiungiamo, in quella piazza sono state scritte tanta pagine di cultura, anche economica e finanziaria della nostra provincia. Nelle opere d’arte uno spaccato, un segno di quell’impegno che continua. Domani sabato 2 ottobre, e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anticovid, la possibilità di apprezzare sul campo quanto abbiamo accennato e quanto riportato nelle note diffuse dalla Bper su un evento, promosso con l’Abi, che coinvolge anche le sedi di Modena, Ravenna e Avellino.



CONTENUTI E OBIETTIVI DELL’EVENTO

Come ogni anno, torna la manifestazione che prevede visite guidate e gratuite alle sedi storiche delle banche. Decine di migliaia di cittadini, turisti e appassionati, potranno visitare Palazzi generalmente chiusi perché luoghi di lavoro. Siamo molto felici di partecipare con l’apertura della nostra sede Matera.

Sede della Direzione Regionale Puglia Basilicata

Piazza San Francesco d’Assisi, 12

Il palazzo si erge al centro della piazza San Francesco, lateralmente all’omonima chiesa e a chiusura della via del Corso.

La Banca Popolare del Materano lo fece costruire nel 1960, sul sito dell’antico Palazzo Pascarelli, per ospitarvi (fino al 2008) la sua Sede Sociale e la Direzione Generale. Dal 2014 accoglie gli uffici dell’Area Territoriale Basilicata e la Sede di Matera di BPER Banca.



Nel 2006 il palazzo è stato oggetto di una radicale ristrutturazione delle facciate che ne ha trasformato l’estetica e lo stile architettonico in quello attuale. Dalla terrazza, circondata da un giardino pensile, si gode una bellissima vista che spazia dai Sassi di Matera, alle chiese e ai palazzi circostanti la piazza, alla dorsale di via del Corso.

All’interno del palazzo si possono vedere le due grandi tele di Vitantonio Conversi che ornavano il salone delle feste di Palazzo Pascarelli (“Trionfo di Bacco” e “Trionfo di Venere”, 1750 ca.) e il grande mosaico che la Popolare del Materano commissionò a Luigi Guerricchio (Matera, 1932-1996) nel 1964. Per la stessa commissione fu realizzato anche il bassorilievo che è ora collocato sulla facciata esterna laterale. Entrambe le opere di Guerricchio hanno come tema il lavoro, inteso come “scudo e arma della vita”.



Matera, 30 settembre 2021

BPER Banca aderisce a Invito a Palazzo, manifestazione annuale giunta quest’anno alla ventesima edizione.

Invito a Palazzo è promossa dall’ABI (Associazione bancaria Italiana) con la collaborazione dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), e prevede per sabato 2 ottobre l’apertura di circa 60 palazzi di Banche, Fondazioni bancarie e della Banca d’Italia in 37 città d’Italia.

BPER Banca partecipa con l’apertura di quattro Sedi. A Matera apre Palazzo della Direzione Regionale Puglia Basilicata in Piazza San Francesco, che propone visite dalle ore 10 alle 12 e dalle

15 e 30 alle 17.

Le visite sono guidate e gratuite, su prenotazione. Green pass o tampone negativo sono obbligatori, da presentare all’ingresso.

Per prenotare: 0835.376554.

BPER Banca accoglie i visitatori anche a Modena, presso “La Galleria. Collezione e Archivio Storico”, al Palazzo della Direzione Regionale Romagna a Ravenna e alla Sede di Avellino in Collina Liguorini.