Invisibile in un’altra vita… con la Compagnia Senza Teatro

Seguiamo da tempo la compagnia ferrandinese che Franco Evangelista, porta avanti con entusiasmo e sacrifici, per amore del teatro e ci ha fatto davvero piacere che quanto seminato …ha messo radici con due giovani, Valentina e Dario, entrati nella parte. Abbiamo cominciato da loro dopo aver assistito a Matera, al Cinema Comunale, alla rappresentazione della commedia ” L’invisibile che c’è” del campano Antonio Grosso e adatto, con un paziente e azzeccato lavoro di ricerca dal dinamico e immarcescibile Francesco Evangelista, che ha girato il mondo per ricordare la figura della migrante ferrandinese Maria Barbella. E il tema trattato nel nuovo lavoro teatrale è di quelli, purtroppo, ricorrenti che colpisce uomini, donne, quando perdono una persona cara…come un figlio, strappato agli affetti da una morte tragica. Consolarsi, farsene una ragione è difficile, ma quando arrivano segnali dall’aldilà e addirittura parli, senti, ma non vedi quella persona che non c’è più, rischi di impazzire perchè altri- ovviamente- non ti credono.



Una condizione che ci ha ricordato il film Fantasma (Ghost), del 1990,diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Nella storia del regista ferrandinese, Luigi ”Giggino” Panebianco, che ha perso il figlio in un incidente di moto il viaggio verso la speranza…passa per un trenino da tavolo e su una panchina dove ricordare quanto accaduto, dove è in attesa una valigia per partire ”chissà quando”. Serve un segnale e in quella casa, che è un porto di mare, dove la privacy è una opzione se ne vedono e se ne sentono di tutti i colori. A cominciare dall’amico Alfonso (Adriano Nubile) e dallo squinternato figlio Marco (Generoso Di Lucca) , che arrivano quanto meno te l’aspetti, orecchiando… a fin di bene, per essere vicini al povero padre. E così il ridondante ” Babbuccio”, scantona in incomprensioni e nei racconti di guerra con atti di eroismo improbabili, narrazioni di un improbabile regale discendenza del malandato cane Tobruk. Ma per far tirare sù il morale va bene così…



Finchè il giovane Giuseppe, come un angelo vestito di bianco, ma senza ali non si fa sentire dal genitore tra tanti perchè (compresa la madre che li ha lasciati anzitempo e non è andata nemmeno al funerale) di quella morte e i ricordi del passato. Ma come si fa a tenere nascosta quella presenza soprannaturale, senza incappare nelle incomprensioni, di chi ”non ci crede” a cominciare da Sara ( Valentina Pirretti) la fidanzata di Giuseppe (Dario Mazzone) che si è fatta avanti per portare conforto e far vedere foto di momenti felici ? Ci pensa la Provvidenza manzoniana e un pizzico di coraggio del povero padre, con la torta per il compleanno della giovane e una parola su un viaggio che si doveva fare…Un segreto dirompente, per un abbraccio che non ci potrà essere se non nell’aldilà…Un luogo dove il tempo si muove un attimo prima che sulla Terra con quel tanto che basta per comunicare un evento che cambierà le sorti di Marco e Alfonso, padre e figlio, finiti nelle grinfie degli usurai per un prestito da 200.000 euro, lievitato con gli interessi a 500.000. Serve un miracolo, altrimenti i fratelli Capone, oltre al morso in testa…, si prenderanno il locale. E arriva dall’aldilà con una quasi certezza che il Napoli vincerà in casa della Juventus. E’ la scommessa che può cambiare la vita, con una scommessa che impegnerà ”censo , case e capitale”. Il palco del Comunale diventa la curva del San Paolo, oggi Diego Armando Maradona, e viene salvato il regale menù con tanto di sospiri ferrandinesi, del ristorante pizzeria. Resta quel treno, sul tavolo, e una valigia che attendono padre e figlio per un viaggio atteso, liberatorio, sotto un cielo di fuochi pirotecnici. E’ l’altra vita… salutata con un abbraccio e dall’applauso del pubblico, che ha unito altri protagonisti del lavoro teatrale, impegnati in un lavoro silenzioso ma prezioso: Anna Maria Simunno, Davide Di Prima, Carlo Iuorno per Besound. Anche loro nell’Invisibile che c’è.