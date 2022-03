Vivono di pane e cultura, come vuole la vera identità di Matera, spesso messa da parte per favorire una esterofilia di progetti chiavi in mano senza nè arte e nè parte, che dice poco o nulla della nostra anima, della nostra storia. Con ”Insieme” la mostra di tufo, argilla, legno, grafica e sabbiatura su specchio, promossa dall’associazione ” La Pagnotta” Anna Maria Ambrosecchia, Anna Maria Draisci, Andrea Cenisio, Bruno Taddeo, Nunzio Paolicelli e Vito Santoiemma ci offrono uno spaccato davvero interessante di quanto si possa fare per legare cultura, territorio, contribuendo a diversificare l’offerta turistica. Qualcuno parla di sostenibilità, resilienza, sensibilità. Anche. Noi ci aggiungiamo ”sostanza”, da vedere, toccare, ricercare , per farla breve di companatico…da gustare con il pane della vita, fatto di elementi naturali proprio come l’arte. L’appuntamento è per l’8 aprile, alle 18.00, presso la sala meeting di Palazzo Gattini. Taglio del nastro dopo i saluti istituzionali, la voce recitante di Angela Vicino, una delle colonne del movimento la Pagnotta impegnato per la difesa del pianeta, e con il sottofondo musicale dei Locantori. Un mese per vedere la mostra, fino all’8 maggio, che anticipa alcuni dei temi del congresso eucaristico di settembre, incentrato sul tema del pane, come mostra la foto del servizio. Passaparola

LE BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI

VITO SANTOIEMMA

Vito Santoiemma è un artista istintuale! Il contatto epidermico con la materia – com’egli dichiara – rappresenta la cifra dominante della sua opera

che intende sottrarsi al giudizio critico ideologico e psicologico. Se da un lato la tecnica della sabbiatura su vetro tradisce l’input formativo dell’architetto,

dall’altro dispiega l’innata predisposizione dell’artista al contatto ‘nudo e crudo’ con gli elementi plastici dei suoi primi lavori: il cuoio e la pietra.

Elementi, questi, destinati a trovare sublimazione nel segno bidimensionale ‘vetrificato’ di un repertorio di figure, di fatto, contraddittorie: alle immaginifiche

geometrie mandaliche fungono da contraltare i volti e le suggestive panoramiche dell’arcaico mondo artigianale-agro-pastorale dei Sassi di Matera;

il tutto sulla scorta di foto d’archivio vivificate dall’umbratile effetto tridimensionale dovuto al mezzo cristallino che le supporta.

ANNA MARIA DRAISCI

Designer di moda, ha frequentato la Scuola del nudo presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Nelle sue opere possiamo ritrovare diverse raffigurazioni che vanno dal nudo femminile al

ritratto astratto, dalla poesia visiva all’art collage fino alla creta.

Questa moltitudine di approcci e soggetti mostrano con efficacia le abilità eclettiche, diversificate e attitudinali dell’artista.

Numerosi sono i materiali e le tecniche artistiche utilizzate come china, carboncino, pennarelli, smalti industriali, acquerello e argilla.

ANNA AMBROSECCHIA

L’artista Anna Ambrosecchia ha partecipato a rassegne di grafica, pittura e scultura meritando

apprezzamenti di critici d’arte in ambito nazionale ed internazionale.

Inserita nel catalogo Bolaffi per la validità delle sue composizioni manierate e suggestive che richiamano

simboli rappresentativi di realtà che sembrano svelare significati apparentemente nascosti in tratti e

colori rigorosi che coinvolgono e avvolgono l’attento visitatore.

Attualmente continua in nuove ricerche.

ANDREA CENISIO

“L’Arte Sacra e gli antichi mestieri sono le cose che cerco di insegnare e tramandare”.

Questa frase dice molto di Andrea, un artista con la A maiuscola che ha unito l’amore per l’arte e la

teologia nel suo lavoro. La sua passione per l’arte è nata precocemente, a soli 11 anni quando decise

di andare a lavorare come ebanista. A quel tempo i mestieri si “rubavano” dagli artigiani, gelosi delle

loro abilità artistiche e a tal riguardo, uno dei suoi obbiettivi è difatti quello di tramandare ai giovani

i segreti degli Antichi Mestieri.

BRUNO TADDEO

Pane e tufo. Due sono le peculiarità materane: il tufo e il pane! Entrambi sanno da calore e protezione!

E come l’antico pane di Matera era fragrante e ricco di cavità della lievitazione, così si presentano le

magiche labirintiche sculture di Bruno Taddeo che gioca con la morbida pietra locale al pari di quando

era bambino e, all’occasione, affondava furtivo le gracili sue dita nel pane ancora caldo di forno.

La magia di questo artista “doc” è trasformare semplici cose in magnifiche nostalgie!

NUNZIO PAOLICELLI

L’architetto Nunzio Maria Giovanni Paolicelli, è l’essenza dello “zen”.

Una volta gli chiesi: chi sei? E lui “nez”. Perciò è insieme tutto e l’opposto di tutto: architetto, ma

soprattutto geometra; maestro yoga e cristiano fondamentalista; artista senz’arte nè parte e, chi

ne ha più ne metta…

E’ il campione della contraddizione; l’ossimoro vivente; l’onda particella; artista astratto per taluni,

figurativo per altri; negazionista e assolutista. E’ QUESTA LA SUAVERA ARTE; cioè: IRRAGIUNGIBILE.



LA PAGNOTTA A TUTELA DEL PIANETA

La ”Pagnotta”

Il presente documento rappresenta la conclamazione dell’importanza della ”pagnotta” per il nutrimento e la salvezza dell’uomo e del pianeta.

1- Nel pane la cristallizzazione delle sostanze cosmiche avviene secondo la legge di Tramazikanno , e le tre forze sante di questa sacra legge sono rappresentate dalle sostanze di tre fonti relativamente indipendenti:

La santa affermazione, o principio attivo. è rappresentata dall’acqua;

La santa negazione, o principio passsivo, rappresentata dalla farina;

La santa conciliazione, o principio neutralizzante, rappresentata dal fuoco (Gurdejeff)

2-

Laudato si’, mi signore, per sor acqua,

la quale è molto utile, preziosa e casta.

Laudato si’, mi signore, per frate focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed è bello et jocundo et forte.

Laudato si’, mi signore, per sora nostra madre terra,

la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba

(San Francesco d’Assisi)

3-

Pertanto, alla luce dei comportamenti, oggi deplerevoli dell’uomo, nei confronti di questi tre elementi fondamentali per la sua sussistenza, a gran voce e uniti nell’intento di salvare il pianeta dichiariamo oggi nel terzo millennio dopo Cristo:

Laudato sii, Signore, per nostra madre- “acqua”

Laudato sii, Signore, per nostro padre- ”fuoco”

Laudato sii, Signore, per nostra madre – ” terra”

(Nuria)