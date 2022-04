A tavola con arte, alimentazione sana e ambiente, quella di una Terra da difendere dall’inquinamento di una industrializzazione devastante e dalle tante ipocrisie di potenti e potentati del ” faremo”’ mentre va avanti il profitto di pochi in danno di molti. L’inaugurazione a Matera, presso la sala meeting di Palazzo Gattini, nota come chiesetta dei duchi Malvezzi, della mostra ”Insieme” fatta di opere in tufo, argilla, legno, grafica e sabbiatura su specchio, promossa dall’associazione ” La Pagnotta” Anna Maria Ambrosecchia, Anna Maria Draisci, Andrea Cenisio, Bruno Taddeo, Nunzio Paolicelli e Vito Santoiemma, ha aperto uno spaccato sulla dimensione della sostenibilità e della riflessione. Materani e turisti, che si recano sulla Civita, non posso che soffermarsi sulle interessanti creazioni degli artisti, che hanno saputo cogliere anima, sensibilità e aspettative di un territorio e di una comunità.



E merito va al movimento ”La Pagnotta” che ha preparato la tavola per il ”pane” dell’arte e dell’ambiente da degustare. Ne abbiamo avuto la conferma nella serata inaugurale alla presenza degli artisti, dell’assessore alla cultura del Comune di Matera, Tiziana D’Oppido, e di cittadini e turisti che hanno visitato la mostra e visto e ascoltato la musica ”tradizionale” di Rino e Piernicola Locantore.



Sono i Locantora, noti per un repertorio che guarda al passato, anche nell’uso degli strumenti e che si permette, tra tamburi a frizione e fisarmoniche, passaggi nella tradizione europea come quella irlandese.



E’ toccato ad Angela Vicino, una delle anime che vanno lievitare periodicamente ”La pagnotta”, leggere il manifesto dell’associazione che ha offerto lo spunto per ricordare le parole di san Francesco sul Creato e quanto sta facendo, con coerenza Papa Francesco, che sarà a Matera a settembre per il congresso eucaristico nazionale. Per quella data artisti e la Pagnotta potrebbero riproporsi con un’altra mostra, anche in relazione al tema del ”pane” che contrassegnerà i lavori del congresso. Al lavoro…e visitate la mostra, che resterà aperta fino all’8 maggio.