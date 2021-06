Apertura con gli Inni italiano ed europeo e poi , tra gli altri, della tradizione musicale europea con brani di Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, e d V.Pasquale e A. Tosto caratterizzeranno il concerto ” Insieme con la Musica, in programma domenica 27 giugno nell’auditorium ” Raffaele Gervasio, e dedicato al vertice ” G20″ dei ministri degli esteri che si terrà a Matera il 29 giugno. L’evento è stato promosso dalla Fondazione ”Orchestra Lucana” delle province di Matera e Potenza, in collaborazione con il conservatorio ”Egidio Romualdo Duni” , vedrà l’esibizione dell’orchestra sinfonica della istituzione musicale, diretta dai giovani direttori d’orchestra Ilaria Paolicelli, Danilo Cacciatore e Carla Capolongo. ” Insieme con la Musica -hanno detto gli organizzatori- è una opportunità per promuovere sinergie e valorizzare i nostri musicisti a livello europeo e internazionale, come è nello spirito del g20”. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, che ha visto la partecipazione del presidente della Fondazione ‘’ Orchestra Lucana’’ Gianna Racamato e i componenti del consiglio di amministrazione Gennaro Loperfido e Giorgio Casiello,che stanno lavorando alacremente a progetti di promozione musicale, il direttore del conservatorio ‘’E.R Duni’’ Saverio Vizziello, il presidente del Conservatorio Achille Spada e il presidente dell’Amministrazione provinciale Piero Marrese. Naturalmente, ed è un auspicio, attendiamo che per i nostri ragazzi il concerto all’auditorium segni l’avvio di una tournèe in giro per il mondo. Segnaliamo la disponibilità ai ministri degli esteri del G20.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO.” INSIEME CON LA MUSICA”

Con il rinnovato Consiglio di amministrazione, insediatosi a marzo del 2021, e per volere del Presidente

della Provincia di Matera, quale ente Fondatore, si intende dare impulso a un protocollo d’intesa artistico

col Conservatorio di Matera “E.R. Duni”, tramite il coinvolgimento degli studenti diplomandi e docenti,

avendo il fine di rappresentare al meglio le espressioni artistiche di questo territorio, in considerazione

dell’insostituibile ruolo di pilastro della grande musica svolto dal Conservatorio “E.R.Duni” di Matera, con

l’auspicio di poter offrire nel prossimo futuro maggiori sbocchi lavorativi grazie alla creazione di percorsi di

collaborazione così come accade in altre realtà Italiane ed Internazionali. Collaborazione dunque che viene

avviata proprio in occasione dell’evento legato al G20 di Matera, tramite la sinergica collaborazione degli

artisti delle due orchestre in un’unica e poderosa armonia concertativa, per presentarsi al cospetto dei

ministri dei principali e più importanti stati del Mondo. Questo prestigioso evento Istituzionale

Internazionale offre l’occasione di strutturare collaborazioni che nel tempo potranno favorire un

rafforzamento del settore culturale materano proprio in virtù del legame naturale e sempre auspicato tra

l’attività formativa e quella lavorativa.

Breve descrizione del programma.

Nel programma è prevista l’interazione tra l’esecuzione e la proiezione video mapping.

Il programma, introdotto dall’inno nazionale Italiano e dall’Inno Europeo (celebre tema della IX Sinfonia

Beethoveniana) prevede l’esecuzione di celebri partiture di L. van Beethoven e W.A. Mozart esattamente l’Ouverture del “Cosi fan tutte “ di W.A. Mozart e la Sinfonia n.2 di L.van Beethoven a cui saranno

affiancate due originali partiture di due giovani affermati compositori Lucani. Una appositamente scritta

per l’occasione da Vittorio Pasquale (quindi una prima esecuzione assoluta mondiale) ispirata agli inni nazionali dei paesi coinvolti per il G20, per esprimere attraverso la Musica un saluto istituzionale ai Paesi ospitati nella città di Matera, il tutto accompagnato dalla proiezione, in sincrono, delle immagini riferite agli stati che fanno parte del G20. La seconda partitura di Antonello Tosto vede protagonisti i temi popolari Materani inseriti in una originale cornice sinfonica.

Quest’ultimo brano fu commissionato ed eseguito in prima assoluta dalla Fondazione Orchestra Lucana e poi ripreso nel 2019 (in altra stesura) proprio dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio nel tour culminato presso la celebre Sala del Mozarteum di Salisburgo.



La Classe di Direzione del Conservatorio di Matera

Docente: Pablo Varela

Il Conservatorio di Matera offre un corso di laurea di primo e secondo livello in direzione

d’orchestra. Superando un esame di ammissione, e dopo essere stati ammessi, gli

studenti hanno la preziosa opportunità di immergersi profondamente in tutti gli aspetti –

teorici, musicali, tecnici e filosofici – inerenti al mestiere della direzione d’orchestra e, cosa

ancora più importante, si esercitano costantemente con il loro strumento: l’orchestra.

L’Orchestra

I professori di musica e gli studenti più abili e talentuosi del conservatorio E.R.Duni

costituiscono l’ orchestra. Alla fine dell’anno accademico ci sono una serie di

concerti in cui gli studenti di direzione eseguono in pubblico il repertorio studiato.

I giovani direttori d’Orchestra:

Ilaria Paolicelli, Danilo Cacciatore, Carla Capolongo.

Tre ottimi e promettenti direttori d’orchestra che, ciascuno già con la propria storia, il nostro territorio esprime con orgoglio.

BREVE CURRICULUM FONDAZIONE

La FONDAZIONE ORCHESTRA LUCANA nasce nel Novembre del 2003 come trasformazione dell’istituzione

“Orchestra Sinfonica e Filarmonica delle Provincia di Matera”, fondata nel 1987/88 in occasione della

celebrazione del sessantesimo della Provincia. Ha collaborato con la camera ducale di Parma e si è esibita

al teatro Carignano di Torino per l’esecuzione delle sinfonie di A. Duni, al teatro di Corte della Reggia

Vanvitelliana di Caserta e nel museo Settecentesco “Ca Rezzonico” di Venezia. Memorabile il concerto

eseguito nella Basilica Papale di Assisi, il 4 Ottobre 2009 con la partecipazione straordinaria del I violoncello

del Teatro “La Scala” di Milano Massimo Polidori . In Prima assoluta alla Palazzina Liberty a Milano e due

anni dopo al Teatro A. Belloni a Barlassina (in Brianza) è stata realizzata “La Cuisine Fantasque” di

Rossini/D’Ambrosio con la voce recitante di Nanni Coppola ed il pianoforte concertante di A.Ippolito,

originale produzione di teatro-musica replicato a Casa Cava Matera, al Teatro Mercadante di Altamura, a

Potenza per Universa Musica (dell’Università della Basilicata su invito del musicologo Dinko Fabris),

all’Auditorium Gervasio, a Palazzo Lanfranchi, Palazzo Marchesale a Pomarico, Abbazia di Montescaglioso,

Auditorium di Montalbano, al Festival della Terra delle Gravine. Dal 2010 al 2012 realizza le produzioni

operistiche: La Traviata, Don Pasquale, il Barbiere di Siviglia (ripresa nel 2017 con il M° N.H.Samale) , Don

Giovanni e Così Fan Tutte. Nel Dicembre 2013 ha ricevuto il premio Musica Arte e Cultura “Omaggio a

Giuseppe Verdi” (anno delle celebrazioni Verdiane). Il 2015 è stato caratterizzato dal concerto con il grande

tenore Josè Carreras e nel 2016 con l’attore Enrico Montesano, eventi realizzati in collaborazione con

l’Orchestra Mercadante e MusicArte, con il noto cantautore Fabio Concato.Solisti, compositori, direttori, attori di chiara fama hanno collaborato nel corso degli anni con l’orchestra:

Alvarez, Bellugi, Canino, Carreras, S. Cipriani, Clemente, Coppola, Desderi, D’Urso, Fanna, Fiorillo, Foa,

Frisina, Gasdia, Giordana, Giorgino, Lomuto, Larrieux, Maio, Manara, Marrone, Mazzola Gavazzeni, Medori,

Mirabella, Miserachs, Mondelci, Monetti, Montesano, Parente, Patanè, Ricciarelli, Rigillo, Rosini, Samale,

Salurso, Saluzzi, Serra, Signorini, Sisillo