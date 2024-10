Incontro al Sassi Book Store sul maestro della ”Critica”

Può sembrare, a giudicare dal titolo del libro di Giovanni Caserta , un tema per addetti ai lavori. Ma, gratta gratta, figure come Francesco De Sanctis ” Il maestro, l’insegnante e il critico” che fece valere il primato del sentimento sulla ragione, sono di attualità in un’epoca in cui lo ”sbandamento” di valori e la ”deriva” dell’alienazione social stanno procurando – sintetizziamo- contraccolpi di non poco conto negli equilibri familiari, della società e della identità della gente.E’ l’antipasto, per far gustare, a studiosi, agnosti e curiosi la figura e l’opera di quel maestro del XIX secolo che fu più volte ministro della Pubblica Istruzione. Il termine giusto, Pubblica Istruzione, per la ‘cultura’ scolastica, rispetto all’attuale che mette insieme Istruzione e Meritocrazia, qualità che di certo non emergono nella media dei governanti del BelPaese. E qui la ”Critica” ci sta tutta… Appuntamento mercoledì 16 ottobre, alle 18.00, presso la Libreria delle sorelle Giannatelli in via Lucana 184 E. con Marilina Giannatelli, l’editore Franco Villani e l’autore Giovanni Caserta.



sinossi: Francesco De Sanctis, il maestro, l’insegnante, il critico (2023 edizioni Villani )

Mentre il mondo correva verso le magnifiche sorti e progressive, De Sanctis ebbe il coraggio di affermare il primato del sentimento sulla ragione. Da questa premessa, scaturiva il bisogno di badare soprattutto alla educazione del sentimento e dell’uomo da salvare. Di qui un articolato pensiero pedagogico, generalmente sconosciuto. Professore, uomo nuovo di una Italia nuova, De Sanctis fu anche il maestro della critica italiana, derivante dal ruolo che egli dava alla letteratura, alla scrittura e, per essa, alla cultura, che non ha senso se non si traduce in magistero educativo oltre le pareti della scuola. Meridionale, proveniente da un paese isolato, De Sanctis pensò sempre al Sud, alla sua Morra Irpina, oggi Morra De Sanctis, e alla vicina Lucania Basilicata, i cui monti vedeva da casa. Fu così che scoprì il primo nucleo di una letteratura lucana.