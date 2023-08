Inaugurata ad Aliano la mostra fotografica sul Carnevale Lucano

È stata inaugurata ieri -alle ore 20,00- dopo il ricordo di Pino Mango, nei locali adiacenti la piazzetta più famosa di Aliano che porta il nome del grande giurista alianese, Nicola Panevino, trucidato dai nazifascisti, la mostra fotografica sul Carnevale Lucano. In una nota si legge che:”Erano presenti: Laura Valente, cantante e mamma di Angelina Mango; Valentina Bisti, giornalista e conduttrice del tg1, Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano che ieri ha festeggiato con noi il suo compleanno oltre a numerosi visitatori e le troupe della RAI e di TRM che per l’occasione hanno realizzato un servizio giornalistico che trasmetteranno oggi sulle proprie reti televisive. Grandissima la soddisfazione dei fotografi free presenti di Scatto Lucano che hanno gradito con immensa soddisfazione il tanto interesse da parte delle molte autorità e personalità del mondo della cultura, del giornalismo, del teatro, della musica accorsi numerosi in occasione del giorno dell’apertura del festival dei Calanchi che sono giunti numerosi anche a visitare la mostra fotografica dedicata quest’anno al Carnevale Lucano.

Un grazie dell’ospitalità riservata alla manifestazione all’ Amministrazione Comunale , al paesologo-poeta Franco Arminio e ai suoi collaboratori che da anni riservano a Scatto Lucano gli spazi espositivi per le mostre fotografiche che hanno come unico obiettivo di promuovere il nostro territorio lucano.

Hanno partecipato alla realizzazione del progetto della mostra fotografica sul Carnevale Lucano i fotografi free di Scatto Lucano:

Claudio Bernardi, Vito Bozza, Angela Demma, Enza Doria, Teresa Lardino, Nicola Laricchia, Mario Bruno Liccese, Antonio Lionetti, Rossella Persia, Andrea Pettenuzzo, Damiano Pipino, Sonia Pistoia, Nicola Tafuno.”

