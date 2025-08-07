Inaugurata a Pomarico la mostra “La terra, una madre che nutre”

“Francesco Mancini (Presidente della Provincia di Matera e Sindaco) ha inaugurato in Pomarico la mostra fotografica itinerante dal titolo: “La terra, una madre che nutre”. Le foto resteranno esposte sino a tutto il 31 agosto all’interno del chiostro comunale, liberamente accessibile negli orari di apertura degli uffici.” Lo riporta una nota in cui si precisa che “La mostra, frutto di una cooperazione tra le associazioni MUV Matera e Scatto Lucano, è programmata nell’ambito della 45^ edizione della manifestazione “Agosto Pomaricano 2025”. Le fotografie a cura di: Claudio Bernardi, Enza Doria, Nicola Laricchia, Antonio Lionetti, Mario Bruno Liccese, Nicola Tafuno e Sonia Pistoia, intendono porre all’attenzione i doni e la bellezza che la natura ci regala. La terra ci nutre, ci disseta, offre amore rendendo possibile la vita. Ogni immagine è accompagnata da un aforismo a riguardo che guida in un percorso tendente a risaltare quanto sia, oggi più che mai, importante rispettare l’ambiente che ci ospita. Guidati da Demetra, nutrice della terra verde e artefice del ciclo delle stagioni, si possono osservare le bellezze, il cibo e le erbe medicinali che la terra ci pone a disposizione. Il percorso vuole suggerire un momento di riflessione sull’eccessivo sfruttamento ed inquinamento al quale stiamo sottoponendo l’ambiente e sulle ormai palesi conseguenze. La terra deve essere rispettata così come la propria madre! Seguiranno ulteriori esposizioni, attualmente in fase di programmazione, in altri comuni. Le associazioni MUV Matera e Scatto Lucano si rendono disponibili a ripetere l’evento presso tutte le amministrazioni, associazioni e scuole che fossero interessate alla tematica.”

