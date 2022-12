In un fumetto la storia della ”Regina degli Abissi”

A realizzarlo, per le edizioni Osanna, Giulio Giordano per le illustrazioni e Angelo Parsi per la storia, con la cura affidata alla direttrice del Museo nazionale di Matera, Anna Maria Mauro e alla collaboratrice Laura D’Esposito. La storia di Giuliana si snoda tra tuffi ed emersioni di riflessioni fino all’ultima pagina, con tante curiosità e similitudine che non mancheranno di far galoppare la fantasia come quello di realizzare un ”carro marino”, ispirato al carro trionfale del 2 Luglio, con Nettuno nel ruolo di auriga degli abissi… Dove un lungo nastro azzurro si snoda nelle profondità dei mari e negli orizzonti di una storia antica, che dal Pleistocene ha raggiunto la riva della diga di san Giuliano e il mare della conoscenza e delle suggestioni, della sua nuova dimora: la ”Dimora delle Muse” del museo archeologico ” Domenico Ridola” di Matera. E’ la dimensione della balena Giuliana come la chiamano studiosi, naviganti di varie epoche e passeggeri temporali e itineranti di diverse fasce di età.



E per seguire la rotta giusta non si poteva che ricorre a due protagonisti del mito, come il dio dei mari dell’Olimpo Poseidone, e alla semidea Talassa. Una figura che era la personificazione divina e femminile del mare, nata agli albori della creazione ed era la fecondità del mare stesso. Giuliana, come tanti cetacei, e lei era lunga 16 metri, affiorava dagli abissi per respirare ma anche per comunicare . Ma quest’ultima esigenza rimase sotto il ”pel” d’acqua. Un cruccio per Nettuno, ma una speranza con la giovane Talassa per rispondere a quell’interrogativo, dopo che i suoi resti furono rinvenuti sulle sponde della diga di San Giuliano nel 2006. Il resto è storia d’oggi con un progetto di recupero in corso d’opera e una mostra esemplare, che lega l’esposizione dei fossili ritrovati e una rappresentazione immersiva che fa sognare e riflettere, in una dimensione narrativa e visuale fiabesca e scientifica allo stesso tempo. Giuliana vi aspetta, anche tra le pagine della Regina degli Abissi…