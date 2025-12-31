Parola di Gaetano Plasmati che alla nostra terra e alle sue risorse ci tiene eccome e con non manca di segnalarci quanto altri fanno di buono, per tempo, portando valore aggiunto all’immagine e alle economie locali. E’ il caso del fotografo statunitense Steve McCurry, famoso ai più per quella fotografia scattata nel 1984 a una ragazza afgana dallo sguardo penetrante. Immagine pubblicata l’anno dopo in copertina dalla rivista National Geographic.
In Umbria , nel complesso museale di san Francesco a Montefalco ( Perugia) una personale, che Plasmati ci ha sintetizzato in alcuni scatti, che sono di corredo al servizio. E naturalmente un invito a darsi una mossa..
”La #Basilicata ha risorse straordinarie-dice Gaetano- ma manca di una visione condivisa per raccontarsi e valorizzarsi davvero. Paesaggi, tradizioni e cammini non bastano senza una strategia di comunicazione chiara, un’identità visiva riconoscibile e un lavoro di squadra tra istituzioni, giovani e imprese. Il problema non è l’assenza di idee, ma la difficoltà nel trasformarle in progetti concreti e riconosciuti. I paesi, prima ancora che “borghi”, hanno bisogno di modelli nuovi: cooperazione invece di competizione, equilibrio invece di crescita forzata, policentrismo invece di concentrazione. La piccola dimensione può diventare un laboratorio di innovazione, se sostenuta da entusiasmo, apertura e una visione capace di tenere i piedi nel territorio e lo sguardo nel mondo”. Il 2026 sarà la volta buona? Da quanto tempo lo ripetiamo…
GLI SCATTI SULLA MOSTRA DI MCCURY IN UMBRIA
In Umbria gli scatti di Steve McCurry… esempio per la Basilicata
