In Umbria gli scatti di Steve McCurry… esempio per la Basilicata

Parola di Gaetano Plasmati che alla nostra terra e alle sue risorse ci tiene eccome e con non manca di segnalarci quanto altri fanno di buono, per tempo, portando valore aggiunto all’immagine e alle economie locali. E’ il caso del fotografo statunitense Steve McCurry, famoso ai più per quella fotografia scattata nel 1984 a una ragazza afgana dallo sguardo penetrante. Immagine pubblicata l’anno dopo in copertina dalla rivista National Geographic.



In Umbria , nel complesso museale di san Francesco a Montefalco ( Perugia) una personale, che Plasmati ci ha sintetizzato in alcuni scatti, che sono di corredo al servizio. E naturalmente un invito a darsi una mossa..



”La #Basilicata ha risorse straordinarie-dice Gaetano- ma manca di una visione condivisa per raccontarsi e valorizzarsi davvero. Paesaggi, tradizioni e cammini non bastano senza una strategia di comunicazione chiara, un’identità visiva riconoscibile e un lavoro di squadra tra istituzioni, giovani e imprese. Il problema non è l’assenza di idee, ma la difficoltà nel trasformarle in progetti concreti e riconosciuti. I paesi, prima ancora che “borghi”, hanno bisogno di modelli nuovi: cooperazione invece di competizione, equilibrio invece di crescita forzata, policentrismo invece di concentrazione. La piccola dimensione può diventare un laboratorio di innovazione, se sostenuta da entusiasmo, apertura e una visione capace di tenere i piedi nel territorio e lo sguardo nel mondo”. Il 2026 sarà la volta buona? Da quanto tempo lo ripetiamo…

GLI SCATTI SULLA MOSTRA DI MCCURY IN UMBRIA

